anistia Tarcísio telefona para Hugo Motta para tratar de anistia, que não dá sinais de apoio Interlocutores afirmam que conversa foi inicial e não há compromisso em pautar a matéria, considerada prioritária para a oposição em meio ao julgamento de Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), telefonou na manhã desta segunda-feira para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para tratar do projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Considerada pauta prioritária da oposição nesta semana, em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a anistia vem sendo articulada por Tarcísio há semanas em Brasília.

Segundo interlocutores que acompanharam a ligação, a conversa teve caráter inicial. Tarcísio abordou o tema de forma superficial, sem detalhar pontos específicos do texto, enquanto Motta não deu sinais claros sobre sua posição ou intenção em relação à pauta.

A ligação serviu mais para sondar o terreno do que para encaminhar decisões concretas sobre o projeto.

Nas últimas semanas, Bolsonaro deu aval a Tarcísio para nacionalizar temas e se posicionar já pensando nas eleições de 2026. A anistia é uma das pautas prioritárias do governador, que na semana passada afirmou que, caso fosse eleito presidente, seu primeiro ato seria conceder perdão a Bolsonaro.

— Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado — disse o governador ao jornal Diário do Grande ABC.

Nos bastidores, Tarcísio tem participado ativamente de encontros políticos e negociações com partidos do Centrão. Estava presente em jantares promovidos pelo União Brasil e pelo PP, levando a discussão da anistia à mesa e sondando apoios.

Entre líderes do Congresso, ele é visto como figura capaz de dialogar além da base bolsonarista, facilitando costuras que possam destravar a pauta, mesmo que o projeto ainda enfrente resistência na Câmara.

Hugo Motta, por sua vez, tem demonstrado cautela em relação ao tema e desde que assumiu a presidência há sete meses, não sinalizou que poderia pauta-lo. Em declarações recentes, disse não haver clima para uma anistia ampla na Casa e, nesta segunda-feira, durante coletiva em Pernambuco, descartou a aceleração da tramitação.

— Será debatida no momento certo — afirmou.

O tema da anistia também esteve no encontro do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, com Bolsonaro nesta segunda-feira. Lira visitou o ex-presidente em prisão domiciliar, que pediu sua ajuda na articulação.

