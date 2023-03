Tarcísio tem crise renal e passa por exames em Londres

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, precisou interromper a agenda de compromissos em Londres, nesta segunda-feira (27), por causa de uma crise renal.

Segundo nota divulgada pela gestão estadual, Tarcísio já foi atendido e medicado. O governador fará exames complementares nas próximas horas para deliberar sobre o andamento dos compromissos na Europa.

O secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, vai substituir o governador nos encontros previstos que para esta segunda. Ferraz já participou de um almoço com representantes do setor financeiro na embaixada brasileira e, à tarde, irá a um debate na sede da Bloomberg com bancos, fundos de investimentos e empresas.

Londres foi a primeira parada de Tarcísio na missão pela Europa que começou nesta segunda. O objetivo da viagem, segundo o governo, é apresentar o portfólio de investimentos em concessões, parcerias público-privadas e privatizações do estado para fundos de investimentos, CEOs e empresários.

A agenda divulga pelo gestão estadual prevê ainda encontros bilaterais com autoridades de Madrid e Paris. Além de Tarcísio e Ferraz, fazem parte da comitiva o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, e a secretária de Comunicação, Lais Vita.

