SP Tarcísio vai a churrascaria com Bolsonaro em Brasília em meio à crise do tarifaço de Trump Governador de São Paulo vem sendo alvo de críticas de parlamentares da base do governo

Após atribuir ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a responsabilidade pelo tarifaço de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reuniu nesta quinta-feira (10) com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília.

O encontro ocorreu em uma churrascaria na capital ocorre, em meio ao embate político resultante da crise com os Estados Unidos. Nas redes sociais, Tarcísio ser "sempre bom" estar "ao lado" do seu padrinho político.

Mais cedo, em São Paulo, Tarcísio disse que o tarifaço é prejudicial ao Brasil e defendeu um diálogo. Além de comentar sobre a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, o governador defendeu indulto ao ex-presidente e mirou críticas no ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

— O tarifaço é deletério, principalmente para aqueles estados que têm produção industrial de maior valor agregado. A gente precisa sentar na mesa, deixar de lado as questões ideológicas, deixar de lado as questões políticas, deixar de lado o revanchismo, as narrativas e trabalhar. Os EUA são o maior investidor estrangeiro direto no Brasil. A gente tem muito a perder e isso não é bom para ninguém, nem para o Brasil, nem para os EUA. É bom lembrar que vários produtos brasileiros são importantes para empresas americanas e eles não têm substitutos compatíveis à altura.

Antes, Tarcísio disse em suas redes sociais que "a responsabilidade" pela situação "é de quem governa" e que "Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado".

Nas redes, a disputa foi intensa: mais de um milhão de publicações em português foram registradas entre as 13h de quarta-feira e as 10h desta quinta, segundo levantamento da consultoria Arquimedes feito a pedido do Globo.

A maioria das menções — 54,5% — partiu de perfis governistas, que atribuem a origem do problema à diplomacia bolsonarista. A oposição respondeu com 45,5% das interações, afirmando que Lula estaria colocando sua ideologia acima da economia internacional.

Tarcísio, cotado como presidenciável da direita, emergiu como protagonista do campo opositor. Em publicação nas redes, ele acusou Lula de colocar “a ideologia acima da economia”, crítica que teve mais de 9 mil compartilhamentos.

O nome do governador foi citado em 83,7 mil postagens nas últimas 24 horas, um crescimento de 30%. Boa parte das menções, porém, teve viés negativo, após a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, acusá-lo de endossar medidas contrárias ao Brasil ao lado de Bolsonaro.

