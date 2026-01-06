A- A+

BRASIL Tarcísio vai de favorito do Centrão a plano B para o Planalto Apesar de ter atravessado 2025 como preferido de grupo político, Tarcísio deixou caminho pavimentado para a reeleição

Há alguns meses, diante da então crise de popularidade do presidente Lula, dirigentes de partidos de centro-direita se entusiasmaram com a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao Palácio do Planalto. O otimismo era tão grande que, em agosto, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), arriscava uma piada para um auditório lotado de empresários convidados pelo grupo Esfera.

— Vocês entenderam agora porque toda vez que eu encontro com esses dois gestores eu saio tão cheio de esperança para o nosso país? — perguntou o mediador do painel, depois de conversa com Tarcísio e Ricardo Nunes (MDB), prefeito da capital paulista. — E me ajudem depois a pensar, imaginar, onde a gente vai encontrar esse candidato que vai conduzir o nosso país — completou ele, em frase que gerou burburinho e risadas na plateia.

Ao londo do ano passado, em movimentos lidos como evidente enfoque presidencial, Tarcísio defendeu “trocar o CEO” do país, articulou com líderes partidários para que o projeto de anistia, transformado depois em redução de penas, fosse pautado no Congresso, e atacou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em manifestação na Avenida Paulista, quando estava em andamento o julgamento de Jair Bolsonaro na Corte.





Mudança de cenário

Essa confiança reduziu no apagar das luzes do ano passado. Pesquisas mostraram tendência de recuperação de Lula em meio ao “tarifaço” do presidente americano, Donald Trump, que depois foi revertido diplomaticamente. Em outra frente, Bolsonaro decidiu apostar na candidatura do filho Flávio, contrariando o Centrão e setores antipetistas moderados.

Nesse meio tempo, Tarcísio ainda precisou lidar com o “fogo amigo” de parte do bolsonarismo que não vê nele um candidato 100% alinhado ao que consideram princípios conservadores.

De toda forma, o governador foi precavido o suficiente para manter as animosidades controladas no estado, pavimentando o caminho da reeleição. Primeiro, em meio à insatisfação de prefeitos com o ritmo de repasses em áreas da saúde, para pequenas obras e no incentivo ao turismo. Tarcísio passou a adotar “caravanas” pelo interior, em um corpo a corpo com os gestores municipais, e convocou-os para eventos recorrentes no Palácio dos Bandeirantes, onde apostou em centenas de selfies para espalhar a sua influência.

Apesar de negar estar “preocupado com marca” e repetir publicamente desejar um novo mandato paulista, Tarcísio investiu em vitrines que contrapõem programas federais. Entre eles, a bonificação extra na tabela do SUS para estimular atendimentos e cirurgias em instituições privadas e o “Superação”, que transfere renda a famílias cadastradas no Bolsa Família e oferece cursos profissionalizantes de curta duração. Esses cursos são oferecidos pelo Fundo Social, gerido pela primeira-dama, Cristiane Freitas.

A gestão aposta ainda na conclusão de obras antigas. Em 22 de dezembro, Tarcísio inaugurou um trecho de 26 quilômetros de extensão do Rodoanel Norte. O complexo viário teve o primeiro canteiro instalado no governo Mário Covas, em 1995. O trecho norte, por sua vez, começou a ser construído durante o mandato de Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República, em 2013.

Dirigentes de partidos aliados ainda não jogaram a toalha com o projeto presidencial do governador, mas admitem que ele já esteve mais em alta. No momento, Tarcísio aparece como “plano B” da família Bolsonaro. A resposta definitiva será dada em abril de 2026, quando ele precisará deixar o Executivo paulista caso opte pelo enfrentamento a Lula. Na corrida estadual, seu adversário pode ser Alckmin ou os ministros Fernando Haddad (PT), da Fazenda, ou Márcio França (PSB), do Empreendedorismo.

Apoio na Alesp

Tarcísio conseguiu montar uma base de apoio sólida na Alesp em seus três primeiros anos de mandato. Levantamento do GLOBO feito a partir das votações dos projetos prioritários do Executivo mostra que, dos 94 parlamentares atualmente em exercício, 48 compareceram às sessões e deram votos alinhados com o governador em pelo menos 80% dos casos.

Um segundo grupo, menos fidelizado e formado por 17 deputados, apoiaram as propostas do Palácio entre 60% e 73% das oportunidades em que uma matéria relevante esteve na mesa. O governo ainda conta com um aliado na presidência, André do Prado (PL), que tem sido ventilado como uma alternativa para a chapa de 2026.

