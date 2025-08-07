A- A+

Justiça Tarcísio visita Bolsonaro em prisão domiciliar após autorização de Moraes Ministro do STF liberou visitas ao ex-presidente, que está em prisão domiciliar

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visita nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar desde segunda-feira, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tarcísio chegou à residência de Bolsonaro, situada no Jardim de Botânico, bairro nobre de Brasília, por volta das 14h20.

A visita ocorre após Moraes autorizar Bolsonaro a receber a visita de todas as pessoas que protocolaram pedidos à Corte, incluindo o governador de São Paulo.

Na decisão, Moraes estabelece um calendário para as visitas, que não ocorrerão ao mesmo tempo e deverão seguir determinações legais e judiciais. Na sequência será a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, na sexta-feira. Todas as agendas devem ocorrer entre 10h e 18h.

Além deles, Bolsonaro também poderá receber a visita de parlamentares, como Coronel Zucco, Junio Amaral e Marcelo Moraes.

Na quarta-feira, o ministro havia determinado a intimação dos advogados do ex-presidente para que informassem sobre o interesse do político em receber visitas solicitadas por aliados desde que passou a cumprir prisão domiciliar, na segunda-feira.

As solicitações foram feitas nos dias 5 e 6 de agosto, logo após a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro, determinada por Moraes.

O ministro entendeu que o ex-presidente desrespeitou medidas cautelares ao usar redes sociais de terceiros, como a do filho senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para divulgar mensagens com ataques ao Supremo e defesa de intervenção estrangeira no Judiciário.

O despacho não analisou o mérito dos pedidos de visita, e apenas condiciona o exame ao consentimento do próprio Bolsonaro, a ser informado por sua defesa. Agora, com a declaração do ex-presidente de que deseja receber as visitas, Moraes irá deliberar sobre as solicitações.

Veja também