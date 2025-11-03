A- A+

Segurança Tarcísio volta a defender equiparação de facções criminosas a grupos terroristas Secretário de Segurança Pública deverá se licenciar até a semana que vem para voltar à Câmara e relatar texto sobre o tema na Câmara

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (3) que a reincidência criminal "é um grande mal que a gente precisa combater, para aumentar a segurança jurídica dos agentes de segurança pública que fazem as abordagens, principalmente nos casos de fundada suspeita", disse.

Para Tarcísio, é importante que o Congresso atue rapidamente na classificação de atos praticados por facções como terroristas. Sobre o tema, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, irá se licenciar do cargo para reassumir seu cargo de deputado federal na Câmara Federal e ser o relator do Projeto de Lei que trata da questão.

— Precisamos reforçar a atuação junta o Congresso Nacional para aprovar uma série de medidas que, por exemplo, favoreçam o perdimento de bens, nos facilitem ter acesso aos bens dos criminosos, a punição, a impedir o criminoso de pagar, por exemplo, o advogado com recursos que são de origem ilícita. Então, tem algumas questões que a gente precisa trabalhar. O presidente da Câmara vai cuidar, junto com o presidente do Senado. Obviamente, o Derrite vai ajudar. Ele vai ser liberado nesta semana ou na próxima para já relatar esse projeto que está na mão, que é o projeto do Danilo Fortes, que é para classificar determinadas ações de facções criminosas como ações terroristas, classificar como terrorismo. Acho que a sociedade está esperando uma resposta — afirmou o governador.

Além da questão legislativa, o governador também falou sobre a reunião de colegas da direita, de outros estados, que se encontraram na semana passada, no Rio de Janeiro, após a ação da PM nos complexos do Alemão e da Penha, cujas operações resultaram na morte de 121 pessoas, incluindo quatro policiais.

— Fizemos ações conjuntas no Mato Grosso do Sul, fizemos no Porto de Santos, fizemos no Rio Grande do Sul e agora a ideia é aumentar a abrangência disso para mais unidades da Federação. Essa é a ideia do Consórcio. As inteligências sempre estão trabalhando, inclusive trabalhando em cooperação — ressalta o governador.

A declaração de Tarcísio ocorreu em um evento de entrega de habitações populares na Zona Leste de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes também esteve presente no local e foi saudado por Tarcísio como "grande parceiro".

Veja também