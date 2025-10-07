A- A+

GOVERNADOR DE SP Tarcísio volta a igreja onde Bolsonaro prometeu 'terrivelmente evangélico' no STF Governador falou rapidamente durante aniversário do pastor José Wellington Bezerra da Costa, nesta segunda-feira (6), na Assembleia de Deus da Zona Leste de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve nessa segunda-feira (6) em evento da igreja Assembleia de Deus, no Belém, na Zona Leste de São Paulo, para a comemoração do aniversário de 91 anos do pastor José Wellington Bezerra da Costa, líder da entidade religiosa.

Tarcísio falou por penas cinco minutos, nos momentos finais do culto. Aguardado para as 19h30, o governador chegou à igreja pouco antes das 20h40. Entre passagens bíblicas (não citou política, nem sua administração no estado), ele falou principalmente sobre a importância da família.

"Como é bom ter uma família dessas. Porque a família é a proteção de Deus. Quando eu vejo uma família, quando eu vejo o recolhimento dos filhos, eu vejo que o amor do filho é a evidência de uma vida dedicada ao Pai", afirmou.

Na sequência, o governador falou da importância do batismo entre os religiosos.

"Quantas pessoas aqui foram batizadas nas águas? Quantas pessoas aqui ganharam uma vida nova? Quantas pessoas aqui foram batizadas com o corpo, batizadas com o espírito? Quantas pessoas aqui entenderam o que é a promessa, como nós fazemos para conseguir a promessa, alcançar a promessa?", disse.

O encontro de Tarcísio com líderes religiosos ocorre em momento de indefinição sobre seu futuro político. Principal nome da direita para concorrer ao Planalto em 2026, o governador se vê no meio de ataques de Eduardo Bolsonaro e do bolsonarismo radical. Ao mesmo tempo, se optar pela reeleição em São Paulo, o que possibilitaria a ele deixar uma marca no estado, Tarcísio não teria vaga garantida na chapa presidencial de 2030.

Enquanto vive o dilema calculado, o governador tem aumentado a presença em compromissos públicos em São Paulo e tratado mais de temas estaduais, ao contrário do que ocorria até o mês passado.

Bolsonaro e Dilma na igreja

A igreja é a mesma que recebeu o então presidente Jair Bolsonaro, em 2020, ocasião em que o mandatário afirmou que indicaria um pastor evangélico para o Supremo Tribunal Federal, para a vaga de Marco Aurélio Mello — promessa cumprida com a indicação do ministro André Mendonça.

"Vamos ter no STF um ministro terrivelmente evangélico. Com toda certeza, mais que terrivelmente evangélico, se Deus quiser nós teremos lá dentro um pastor", afirmou Bolsonaro, na ocasião.

Antes, em 2013, foi a vez da então candidata à reeleição Dilma Rousseff visitar a sede da Assembleia de Deus. Com discurso marcado por referências bíblicas, Dilma falou de seus projetos e feitos, citando temas religiosos.

"Eu acredito naqueles que creem, acredito no poder de oração. Na Bíblia está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando voltarem aos seus estados não esqueçam de orar por mim, estarei contando muito com isso. Todos os dirigentes deste país dependem do voto do povo e da graça de Deus, eu também", disse a ex-presidente.

Elogio à Justiça Eleitoral

Mais cedo, Tarcísio elogiou a Justiça Eleitoral, ao recebeu uma comenda do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Em uma postura que destoa do seu principal padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o político disse que o órgão realiza um trabalho exemplar em todo o Brasil.

"É preciso fazer uma reflexão sobre o trabalho da justiça eleitoral: um trabalho amoroso, profissional, de planejamento meticuloso, que envolve treinamento e logística para levar as urnas a cada canto do nosso estado e garantir que em todos os locais a eleição ocorra com tranquilidade", declarou ele.

