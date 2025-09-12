A- A+

anistia Tarcísio voltará a Brasília para tratar de anistia e prisão domiciliar para Bolsonaro Governador de São Paulo deverá se reunir com presidentes de partidos aliados e da Câmara, Hugo Motta

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que passou a semana praticamente sem compromissos públicos e evitou postagens estridentes nas redes sociais, está de malas prontas para voltar a Brasília na segunda-feira (15).

Entre as reuniões que ainda estão sendo marcadas, ele deverá se encontrar com presidentes de partidos do centrão, como PL e o seu Republicanos, além do presidente da Câmara, Hugo Motta, também da sua legenda.

A ideia de Tarcísio é intensificar a pressão pela anistia a Jair Bolsonaro (PL), sobretudo após a sentença contra o ex-presidente.

Nesse caso, o alvo principal será o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que já indicou ser contrário ao benefício.

Além de tratar de anistia, como já fizera na semana passada, o governador vai à capital federal com outra missão: atuar para evitar que Bolsonaro vá para a prisão em regime fechado e possa cumprir a pena em regime domiciliar.

Para essa tarefa, ele precisará restabelecer pontes com o Supremo Tribunal Federal (STF), após proferir duras falas contra o órgão na manifestação bolsonarista de 7 de Setembro, na Avenida Paulista. A Corte será responsável por avaliar o regime de cumprimento de pena.

– O mais importante para o Tarcísio hoje é impedir que o Bolsonaro vá para a Papuda. Ele está disposto a fazer qualquer acordo, pois deve isso ao Bolsonaro – afirma um parlamentar que esteve com o governador.

Para o aliado, as falas do ato na Avenida Paulista não serão impeditivo para Tarcísio articular com o STF.

– O governador não queima pontes em lugar nenhum, pois 30% do PIB do país estão aqui – opina o político, que pediu anonimato.

A Secretaria de Comunicação de São Paulo afirmou que a agenda de Tarcísio de segunda-feira (15) ainda não está fechada, o que deverá ocorrer até o domingo.

Veja também