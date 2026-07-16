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ELEIÇÕES 2026 Tarcísio vai a convenção do PSD em gesto a Kassab, mas evitará Caiado Governador deve participar apenas do evento estadual em seu apoio, deixando o local antes da chegada do presidenciável para prevenir atritos com Flávio Bolsonaro

Em um gesto ao ex-secretário de governo Gilberto Kassab, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou presença na convenção estadual do PSD, marcada para o próximo dia 26. O partido o apoia em sua tentativa de reeleição, apesar de existirem dúvidas sobre o empenho após o dirigente ser preterido ao cargo de vice da chapa.

No mesmo dia e local, o PSD realiza a convenção nacional que apresenta oficialmente Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás, como candidato à Presidência da República. A campanha de Tarcísio, contudo, informa que o governador deve sair do local antes da chegada de Caiado, por "razões óbvias". O chefe do Executivo paulista tem como candidato ao mesmo cargo o senador Flávio Bolsonaro (PL).



A informação foi antecipada pelo colunista do GLOBO, Lauro Jardim.

Kassab será o número dois da chapa de Caiado, que patina nas pesquisas eleitorais e tenta se posicionar no segundo turno contra Lula (PT) ao questionar a viabilidade de Flávio. Nesta quinta-feira (16), o goiano criticou a postura do filho de Bolsonaro no tarifaço anunciado pelos Estados Unidos sobre parte das exportações brasileiras. Caiado já demonstrou proximidade com o bolsonarismo, mas agora tenta se desvencilhar dessa imagem.

Outros candidatos do grupo de Tarcísio devem comparecer à convenção do PSD, mas não Felício Ramuth, que trocou o partido este ano pelo MDB. Segundo apurou o GLOBO, ele não foi convidado. O ato inaugural da campanha de Tarcísio está marcado para o dia 1º de agosto, na convenção partidária do Republicanos, no Ginásio do Ibirapuera. O evento deve reunir representantes de todos os partidos que formam a coligação.

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