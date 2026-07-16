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ELEIÇÕES 2026 Após tarifaço, campanha de Lula vai explorar investidas 'inócuas' de Flávio nos EUA Campanha orientou militância a apontar a família Bolsonaro como responsável pelo tarifaço

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai intensificar investidas na atuação de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) junto aos Estados Unidos mostrando que foram "inócuas" as tentativas de contato do senador com o governo americano para tentar adiar as sanções. Já nas primeiras horas após a implementação do tarifaço, a campanha orientou a militância a mirar na família Bolsonaro como origem da medida econômica.

O primeiro anúncio de tarifaço, em junho de 2025, foi feito por Donald Trump com o pedido de que o governo atuasse para cancelar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista. Na época, Flávio e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que mora nos EUA, chegaram a endossar a medida. A estratégia petista será envolver toda família Bolsonaro nas investidas contrárias e reforçar a pecha de "traidores da pátria".

Em outra frente, o PT reforçará a postura de negociador que Lula teve durante o processo — o presidente chegou a ir à Casa Branca em maio em um encontro com Trump — e o papel "ineficiente" de Flávio com o que avaliam ser uma conduta de "submissão" do adversário.



Na semana passada, o presidenciável do PL foi aos EUA participar da audiência do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) e pediu o adiamento do tarifaço. A sessão não tinha efeito prático de canal de negociação, pois era um espaço aberto pelo governo americano para a participação de setores da sociedade, como empresários.

Em documento enviado ao USTR, Flávio afirmou que a sobretaxa proposta sobre produtos brasileiros daria a Lula "exatamente a vitória política que ele vem buscando" e sugeriu que a negociação ocorresse após as eleições, "uma vez que o cenário político que determinará a viabilidade de qualquer solução negociada será redefinido dentro de aproximadamente noventa dias."

Agora, a campanha adotará a linha de que o senador "fingiu" que estava negociando e agiu como traidor e que sanções podem gerar perda de emprego e quebra de empresas.

Na madrugada desta quinta-feira, os Estados Unidos publicaram a decisão de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, com uma lista de exceções que abrange itens importantes da pauta de exportações do Brasil, como carne e suco de laranja. A medida entra em vigor na semana que vem, em 22 de julho. A taxação deixará fora laranja, suco de laranja, carne, café, petróleo e gás, além de peças e componentes aeroespaciais.

A decisão foi tomada após a investigação da Seção 301 pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês). A investigação tratava de acusações sobre supostas práticas desleais de comércio e apurava se ações do Brasil, como o uso do Pix, o desmatamento ilegal e a dificuldade dos EUA em ter acesso ao mercado de etanol brasileiro, prejudicariam as empresas americanas.

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