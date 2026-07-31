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Gravidez Tati Machado revela sexo e nome do bebê: 'Te amar sem limites' Em uma publicação nas redes sociais, a apresentadora contou que terá outro menino e anunciou que a criança se chamará Rafael

Tati Machado revelou nesta sexta-feira, 31, o sexo e o nome do bebê que espera com o marido, o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro. Em uma publicação nas redes sociais, a apresentadora contou que terá outro menino e anunciou que a criança se chamará Rafael.

No vídeo compartilhado pelo casal, os dois aparecem segurando uma câmera instantânea que revela a imagem de um urso de pelúcia cercado por balões azuis, indicando o sexo do bebê. "Te amar sem limites, viver uma grande história. Nosso Rafael", escreveu Tati na legenda da publicação.

A novidade foi celebrada por amigos, artistas e seguidores. Entre os famosos que comentaram a postagem estão Juliette, Lexa, Ana Clara e Fabiana Karla. "Coisa linda", escreveu Juliette. "Rafael. Que nome lindo! Amo vocês!! Que alegria!!", comentou Lexa.

Os fãs da apresentadora também deixaram mensagens de carinho. "Chorando aqui! Deus e seus melhores presentes! O Rafael é um ser abençoado, lindo, um anjo do Senhor que chega em suas vidas para fazê-los sorrir os melhores sorrisos, para experimentarem o extraordinário que só Deus é capaz de permitir sentir, é uma alma colorida, leve e cheia de luz. Que seja doce a espera, e que seja uma feliz chegada!", escreveu uma seguidora.

Tati anunciou a segunda gravidez no dia 11 de junho, pouco mais de um ano após perder o primeiro filho, Rael.

Em maio de 2025, a apresentadora sofreu a perda do bebê quando estava com 33 semanas de gestação. No Dia das Mães daquele ano, ela percebeu que algo estava diferente e chegou a ouvir os batimentos cardíacos com um aparelho caseiro, o que a tranquilizou naquele momento.

Dois dias depois, durante uma consulta médica, descobriu que Rael já não tinha batimentos cardíacos. O parto precisou ser induzido.

Na época, Tati compartilhou um longo desabafo nas redes sociais sobre o processo de luto. "Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói pra respirar e dói pra viver. Eu acordo e tudo de novo Isso quando durmo", escreveu.

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