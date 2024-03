TCE nomeia substituto no lugar de Domingos Brazão, preso acusado de mandar matar Marielle Franco

A- A+

O Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira a convocação do conselheiro substituto Christiano Lacerda Ghuerren para atuar no lugar de Domingos Brazão — que está preso preventivamente suspeito de mandar matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Ghuerren é conselheiro substituto desde 2018 e atua sempre que há a falta de um conselheiro, como em casos de férias e licenças.

Essa não é a primeira vez que Brazão é substituído no TCE em razão de sua prisão. Em 2017 ele foi preso temporariamente na Operação Quinto do Ouro, um desdobramento da Operação Lava-Jato no Rio. Mesmo após sair da cadeia, ele continuou afastado das funções públicas pela Justiça até março de 2023, quando voltou ao Tribunal.

No início do ano, o TCE concedeu a Domingos Brazão o direito de tirar 360 dias de férias pelo período de afastamento ou receber o valor em dinheiro. Isso porque eles continuaram a receber o salário mensal, mas sem tirar férias. O conselheiro optou pelo pagamento de R$ 581 mil.

Durante a operação Quinto do Ouro outros quatro conselheiros também foram afastados. Ao todo três substitutos atuam regularmente no plenário do Tribunal — na falta de algum dos sete titulares, como Marco Antonio Alencar e José Gomes Gracisosa, que permanecem afastados.

