A- A+

FUNDO DE PENSÃO TCU amplia apuração sobre contas da Previ e envia dados para Polícia Federal e Ministério Público Objetivo é aprofundar as causas do déficit de R$ 17,7 bilhões em 2024

O Tribunal de Contas da União (TCU) converteu a investigação preliminar nas contas da Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil) em auditoria ampla.



O objetivo é aprofundar as causas do déficit de R$ 17,7 bilhões em 2024 e apurar se as decisões sobre os investimentos em ações têm relação com os planos da diretoria em ganhar assentos nos conselhos de empresas nas quais a Previ tem participação, como Vibra e Vale.

Os ministros seguiram o voto do Walton Alencar, relator do processo, e enviaram cópia do processo para Polícia Federal (PF), Controladoria-Geral da União (CGU), o Ministério Público Federal (MPF), além das comissões do Congresso.

Veja também