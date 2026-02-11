Qua, 11 de Fevereiro

quarta11/02/2026
TCU arquiva processo que contestava indicação de Lula para presidência da CVM

Escolha de presidente por Otto Lobo foi mal recebida pelo mercado, que teme interferência em órgão

Tribunal de Contas da UniãoTribunal de Contas da União - Foto: Valter Campanato/Agêmcia Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu, por unanimidade, arquivar o processo que contestava a indicação de Otto Lobo para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O caso foi aberto após uma manifestação uma representação do Ministério Público junto ao TCU. A procuradoria apontou que a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da CVM seguia padrões políticos, e não técnicos.

O relator do processo, ministro Bruno Dantas, seguiu o parecer da unidade técnica do Tribunal de Contas, que recomendou pelo arquivamento.

Lula enviou a indicação de Lobo ao Senado em janeiro deste ano. A escolha foi vista pelo mercado financeiro como uma indicação política para um órgão até então blindado de ingerências e ele também enfrenta resistências do corpo técnico da autarquia.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não deu previsão de quando o nome será sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos. Inicialmente a indicação foi atribuída a um pedido de Alcolumbre, que negou o apoio para senadores aliados.

O trâmite prevê que Lobo seja sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e depois passe por uma votação no plenário da Casa. Mas a expectativa é que haja demora para marcar a sabatina, já que os senadores não participaram da escolha.

A decisão do presidente representou uma derrota para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que havia se colocado nas discussões internas contra a indicação.

Nos bastidores, assessores do presidente dizem que a indicação teve apoio do empresário Joesley Batista, um dos controladores do Grupo J&F. A empresa negou que Joesley tenha feito a indicação. Pessoas próximas aos controladores da J&F dizem que a vinculação de Joesley a Otto é uma tentativa de aliados de Haddad de justificarem o fato de o preferido do ministro da Fazenda, o advogado Ferdinando Lunardi, não ter sido o escolhido.

