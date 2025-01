TCU libera nova licitação para governo contratar gestão de redes sociais e arquiva investigação

A- A+

O Tribunal de Contas da União (TCU) liberou a Secretaria de Comunicação Social (Secom) para contratar serviços de comunicação digital em uma nova licitação.

Em decisão, o ministro Aroldo Cedraz também arquivou investigação sobre o processo cancelado no ano passado, após a análise de indícios de irregularidades no certame.

Em julho do ano passado, Cedraz suspendeu a licitação da Secom voltada para a comunicação digital do governo Luiz Inácio Lula da Silva após suspeita de violação do sigilo na escolha das contratadas. Isso porque a lista de vencedoras foi antecipada na véspera da divulgação do resultado pelo site "O Antagonista".

O portal revelou por meio de uma mensagem cifrada no X (ex-Twitter) que a licitação seria levada pelas agências Usina Digital, Area Comunicação, Moringa L2W3 e o consórcio BR e Tal, composto pela BRMais e a Digi&Tal.

O ministro Aroldo Cedraz considerou que uma nova licitação — a primeira foi estimada em R$ 197 milhões — pode ocorrer, já que houve "pleno esclarecimento prestado pela Secom". O ministro da Corte também indicou que houve "perda do objeto" no processo do TCU, já que a concorrência havia sido cancelada.

"Apesar da gravidade dos fatos narrados nesta representação, não foram coligidos aos autos elementos que minimamente sustentassem a ocorrência do suposto ilícito", escreve o ministro do TCU.

Os trâmites para uma nova licitação já vinham sendo organizados no final do ano passado, ainda na gestão de Paulo Pimenta, que deixou a pasta nesta semana.

Na próxima terça-feira, o publicitário Sidônio Palmeira passará a comandar a Secom. Uma preocupação central de Lula tem sido se posicionar melhor nas plataformas digitais diante do diagnóstico de que está perdendo a batalha para a direita. Esse será um dos principais desafios de Sidônio Palmeira à frente da Secom.

No começo de dezembro, fez uma crítica a auxiliares que que em dois anos do governo sequer se conseguiu fazer uma licitação para a área digital:

— E nós não conseguimos sequer usar a internet com o poder de alcance que ela possa ter. E eu quero assumir a minha culpa porque até hoje estamos há dois anos no governo e a gente não conseguiu ter uma imprensa digitalizada e competitiva. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu, sequer, em dois anos de governo, fazer um estudo mais aprofundado sobre a questão digital e sequer conseguimos fazer uma licitação para ter uma imprensa digitalizada, mais competitiva.

