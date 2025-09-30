TCU: processo sobre resultados fiscais no 3º bimestre de 2025 é retirado de pauta
O item foi retirado da pauta pela manhã, conforme registro da movimentação processual
A pauta da próxima sessão plenária do Tribunal de Contas da União (TCU) não contará com o processo que trata do acompanhamento dos resultados fiscais e das execuções orçamentária e financeira da União no 3º bimestre de 2025. O item foi retirado da pauta pela manhã, conforme registro da movimentação processual.
A relatoria é do ministro Benjamin Zymler. Procurado, o Tribunal informou que "a inclusão ou retirada de processos de pauta é prerrogativa do relator", não sendo necessário apresentar justificativa.
Zymler também esteve na relatoria do processo de acompanhamento fiscal do 2º bimestre, votado na semana passada.
A Corte de Contas frisou que a adoção do piso do intervalo de tolerância para o resultado primário, em substituição ao centro da meta, é incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente se essa substituição for adotada como parâmetro para contingenciamentos ou bloqueios de recursos.
Na segunda-feira, 29, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que a Advocacia-Geral da União (AGU) analisa juridicamente a deliberação do Tribunal de Contas da União (TCU), proferida na semana passada.