Eleições 2026 Tebet aceita se candidatar, e Marina Silva se movimenta por vaga na corrida ao Senado por SP Titular do Planejamento vai deixar pasta e deve concorrer ao Senado, enquanto ministra do Meio Ambiente se reúne com partidos

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), acertou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a mudança do seu domicílio eleitoral para São Paulo e deve disputar o Senado em uma chapa que teria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), concorrendo ao governo do estado. Em paralelo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), afirmou que também pode concorrer ao cargo — a eleição terá duas vagas para a Casa — e que está “disposta” a participar de uma construção eleitoral no estado que a “recolocou na cena política”.

Lula e Tebet conversaram sobre o cenário eleitoral durante viagem ao Panamá nesta semana para participar do Fórum Econômico Internacional do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF). A ministra tem até 4 de abril para transferir o seu título eleitoral do Mato Grosso do Sul, seu estado de origem e por onde já foi senadora, para São Paulo.

Ainda não está definido se Tebet mudará de partido. A ministra recebeu convite para trocar o MDB pelo PSB.

Negociação no MDB

Lideranças petistas de São Paulo ainda alimentam, porém, a possibilidade de ela concorrer ao Senado pelo seu atual partido. Mas no estado o MDB está comprometido com o projeto de reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que na disputa municipal de 2024 foi um importante cabo eleitoral do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). A aliança firmada na época teve a participação do presidente nacional da legenda, Baleia Rossi.

A ministra foi questionada na sexta-feira, após participar de um evento em São Paulo, sobre a possibilidade de transferir o seu domicílio eleitoral para o estado.

— Deixo o Ministério do Planejamento até o dia 30 de março ou quando o presidente definir. Porque o presidente avalia que sou importante no processo eleitoral e entende que é importante a minha candidatura. — respondeu. — Discutimos apenas a minha candidatura ao Senado. Fizemos alguns raciocínios para ver onde eu posso cumprir melhor a minha missão. Não fechamos nada. Ele queria me ouvir. O presidente tem a virtude de nunca impor nada.

Tebet revelou que terá uma segunda conversa com Lula antes do carnaval para continuar a discutir a sua situação política e chegar a uma definição. No entorno do presidente, há uma avaliação de que Tebet deve mudar para São Paulo não só porque sua candidatura ao Senado é viável eleitoralmente, mas também porque o cenário político para ela no Mato Grosso do Sul é complicado. O MDB faz parte do governo de Eduardo Riedel, que trocou o PSDB pelo PP e se aproximou do bolsonarismo.

Depois do apoio dado a Lula no segundo turno da eleição de 2022, Tebet teve a sua imagem desgastada no estado, onde Bolsonaro superou o petista. Deputados estaduais do MDB do MS não gostariam de disputar tendo a ministra na chapa ao Senado.

Em São Paulo, o palanque de Lula ainda não está totalmente definido. Haddad vem resistindo em declarações públicas à possibilidade de concorrer ao governo. Há uma aposta, porém, de que o ministro da Fazenda vai ceder aos apelos do presidente e à pressão do PT, já manifestada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

— Eu entendo que São Paulo tem dois nomes de peso, relevantes, importantes, que têm condições de performar muito bem, de levar inclusive para um segundo turno, que são o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Não entramos em detalhes (sobre isso). Estou aqui apenas externando uma mera opinião — avaliou Tebet.

Encontro com Edinho

Já Marina também deve se reunir com Lula para tratar de seu futuro político e definir, segundo ela, “a melhor forma de contribuir” na construção eleitoral em São Paulo. A ministra deve deixar seu atual partido, a Rede, e negocia um retorno ao PT. Na sexta-feira, ela se reuniu com dirigentes do PV, como noticiou o colunista Lauro Jardim, do GLOBO.

— Eu me vejo no desenho da construção para o Senado. São Paulo ajudou a salvar a minha vida biológica e me recolocou na cena política de uma forma incrível, quando eu nem queria mais ser candidata — disse.

Marina relatou que é procurada por “vários partidos”:

— Estou dialogando com o PT, sim, e tive uma primeira conversa muito boa com o Edinho (Silva, presidente da sigla). Uma conversa já aconteceu com a presidente do PSOL, Paula Coradi. Tem pedidos de conversa do PSB, do PV, de vários partidos. Uma análise está sendo feita.

(Colaboraram Matheus de Souza e Yago Godoy)

