Governo Federal Tebet defende entrada do Centrão no Ministério: "Ajustes finos que a política tem que fazer" Planalto negocia entrega de cargos do primeiro escalão a PP e Republicanos

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu, nesta terça-feira (15), uma ampliação da base do governo, com a entrada de novos partidos em ministérios. Em evento promovido pela XP Investimentos, a ministra disse que essa movimentação deve ser oficializada ainda este mês.

O Planalto negocia com PP e Republicanos, siglas do Centrão, a participação no primeiro escalão. A aliança é uma forma de aumentar a base no Congresso e facilitar a aprovação de pautas prioritárias.

— Estamos diante desses ajustes finos que a política brasileira tem que fazer. Temos consciência que precisamos ampliar o espaço de apoio político no Congresso Nacional. Isso passa, obviamente, por mais participação também desse Congresso nos ministérios e na política de gestão pública no Brasil. E isso vai ser acomodado ainda dentro desse mês — disse.

Tebet citou a “experiência e sabedoria” do presidente Lula nesse processo de negociação com os líderes partidários que "querem se somar ao governo federal".

No início do mês, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também havia defendido a ampliação da base. O titular da Fazenda afirmou que o Executivo conta com no máximo 150 deputados governistas (do total de 513), e cita que o presidente Lula assumiu o terceiro mandato em uma “situação atípica” com o resultado eleitoral apertado. Uma reunião nesta tarde entre Lula e o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) vai tratar da reformulação.

