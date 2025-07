Tebet diz que estará no palanque de Lula em 2026 e vê Trump mais focado em Moraes

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), disse que não vê possibilidade de "estar em outro palanque que não o do presidente Lula" nas eleições de 2026.

Em entrevista à Globonews nesta terça-feira, 29, Tebet também avaliou que não vê o MDB "de portas fechadas para apoiar" o presidente no próximo pleito.

"Hoje eu estou no ministério (do Planejamento), que não é qualquer ministério, (o presidente Lula) me deu a chave do cofre na mão. Então, independentemente de onde iria ou vai o meu partido, eu não tenho condições de estar em outro palanque, a não ser no palanque do presidente Lula", afirmou. Tebet concorreu com Lula nas eleições de 2022 pelo MDB, mas o apoiou no segundo turno e por isso foi convidada para compor o governo