Ministra Tebet diz que faz campanha para reeleição de Rodrigo Pacheco no Senado durante "horário de almoço" Ministra diz que recondução do ex-colega de Congresso poderá garantir harmonia entre os Poderes

Além de cuidar do Ministério do Planejamento, a ex-senadora Simone Tebet (MDB) tem atuado como cabo eleitoral do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tentará se reeleger no comando da Casa nesta quarta-feira (1º).

Apesar da agenda atribulada, Tebet diz que tem usado seu horário de almoço para fazer campanha para o ex-colega de Senado e, assim, não atrapalhar seus afazeres no Planejamento.

— Entendemos que é fundamental para o fortalecimento da democracia (a reeleição de Pacheco). O 8 de janeiro não foi uma data qualquer. O ex-presidente Bolsonaro conseguiu atrair o que há de pior de uma parcela ínfima da população brasileira, que é barulhenta — afirmou Tebet após participar de encontro com banqueiros na Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) em São Paulo.

Tebet disse que a estabilidade econômica passa pela estabilidade institucional. Para ela, com a reeleição de Pacheco será possível atingir essa harmonia necessária com os demais poderes.

Sem isso, disse ela, não será possível baixar a taxa básica de juros da economia, atualmente em 13,75% ao ano, nem será possível garantir uma inflação mais baixa, crescimento econômico e geração de renda.

