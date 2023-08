"Tem gente pedindo para eu abrir um Onlyfans", diz Joice Hasselman sobre a sua transformação

A- A+

A transformação da ex-deputada Joice Hasselmann não veio da noite para o dia. Ao longo de 5 anos, precisou passar por uma reeducação alimentar e um período difícil de adaptação aos treinos pesados na academia.



Contudo, agora vivendo um grande aumento do interesse do público pela sua mudança radical, ela lançou o "Protocolo JH", programa para perca de peso em até 28 dias com acompanhamento de 14 especialistas.

Em entrevista ao Globo, ela conta como o projeto começou e como se deu a sua trajetória até chegar ao corpo dos seus sonhos.

Qual o motivo que a fez transformar tão radicalmente o corpo?

Eu tinha tanta vergonha do meu corpo que não queria dividir isso com ninguém, não tinha coragem de me pesar na frente de ninguém. Usava roupas largas que escondiam meu corpo. 2018 comecei a engordar, 2019 foi o pico e começo de 2020 comecei o protocolo, exatamente depois do Carnaval. Tive um problema de saúde, perdi meu útero, quando estava na UTI decidi que não ia me entregar, que ia lutar pela minha saúde. Tive muitos ataques de bullying e isso ajudou a me arrastar para uma depressão. Tudo isso contribuiu para o meu processo de ganho de peso. Meu abalo foi emocional e físico, que interferiu na minha saúde. Saí dali e decidi mudar de vida.

Lembro que um dia, em 2020, mexendo no meu armário achei uma calça que eu tinha de quando eu tinha 21 anos. Eu tinha minha calça jeans modelo e aí entrei na calça 38, sem elástico. Fiquei super feliz, compartilhei aquele momento e comecei a receber muitas mensagens encantadas com o processo compartilhando coisas que viviam em casa que eu vivi nas redes. Tenho levado muitas cantadas também. De homem e de mulher. Algumas são agressivas, mas quando passam muito do limite eu bloqueio. Tem pedido de casamento, gente que quer mandar presente, gente pedindo para eu abrir um OnlyFans. Isso acho até engraçado. Mas quando tem comentários machistas ao extremo eu bloqueio.

Como é a sua rotina alimentar e de exercícios?

No mínimo 5 dias, mas a minha meta é de 6, com treino de sábado. É o dia que faço marmitas da semana e treino. Acordo tomo meio litro de água em jejum, aí vou lá faço as orações, vou tomar meu shot feito com limão puro (às vezes coloco um pouco de gengibre em pó, açafrão, um pouco de pimenta caiena), quinze minutos depois vou tomar o café. Meu café tem duas porções de fruta ou um suco funcional e mais uma porção de fruta. Hoje fiz com abacaxi, hortelã, gengibre e salsinha, bati e coei e tomei. Ou maçã ou abacaxi para suco. Consumo uma mistura proteica, dois ovos com duas fatias de pão de aveia. Até o pão comum, como normal, francês. Sempre acompanhado de proteína. Uso muito meus bolinhos à base de ovos, aveia e cacau, por exemplo, castanhas. Quando quero comer doce uso os bolinhos. Quando estou inchada vou no meu mingau de aveia proteico (misturo ovo no mingau), ele fica como se fosse um creme inglês. Adoço com um pouco de mel.

Ando me sentindo como o Schwarzenegger no treino. Estou numa fase de treinos intensivos. Parece que eu rejuvenesci 10 anos porque meu emagrecimento foi por inteiro. Foi saudável. Meu pé reduziu um número, até lá eu senti perda de gordura. Mas não existe mágica, o emagrecimento rápido é com a inserção de alimentos saudáveis na rotina.



Pensou em desistir no meio do processo?

Antes de pegar o ritmo eu tinha medo muito antes de voltar a engordar, eu tinha muita preguiça de treinar. Então o mais difícil para mim no começo não foi adaptar alimentação saudável, porque eu sempre gostei, voltar a me exercitar foi muito difícil. 90% foi alimentação no processo. Eu fazia 2 vezes por semana por 20 minutos. Agora, de 8 meses para cá, eu peguei mais pesado no treino. Pensei em desistir várias vezes, cheguei a chorar no treino, mas eu pensava “não, eu tenho que ir”. Mas às vezes eu acordava pensando “não quero” e aí aprendi que a vontade é só a faísca, a disciplina é que faz a coisa pegar fogo. Quando termino penso “Tá pago”.

Hoje eu uso 38. Minha meta agora é ganhar músculo para me preparar para a velhice, porque quero ter independência. Quero ser igual àquelas velhinhas saradas. Mesmo agora, toda vez que eu posto foto de biquíni as pessoas ficam chocadas. Aí eu faço vídeo mostrando minha barriga trincada para provar que não é Photoshop.

Se tivesse algo que pudesse falar para a Joice do passado, o que você falaria?

Falaria que o melhor investimento que eu poderia fazer era mim mesma. O que eu estava fazendo comigo era matar um pedaço de mim todo dia, que realmente cuidar de mim foi ressurgir. Muitas pessoas falam que agora eu sou como uma fênix, surgindo das cinzas. Hoje eu vivo de verdade. Eu não estava me amando, eu estava me machucando.

