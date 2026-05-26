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Flávio e Vorcaro 'Tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar', diz Tarcísio sobre relação de Flávio e Vorcaro Governador de São Paulo voltou a comentar envolvimento do aliado com escândalo do Master nesta terça, em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a falar nesta terça-feira (26) sobre a relação do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) com o banqueiro Daniel Vorcaro, tornada pública há duas semanas. Durante evento em Perus, na Zona Oeste da capital, Tarcísio foi questionado por jornalistas sobre o encontro e as conversas entre o aliado e o ex-dono do Master.

— Eu acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar. Eu acho que a população está vendo aí esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo. Isso deixa a sociedade em alerta e aí tudo tem que ser muito bem explicado — afirmou Tarcísio.

Na sequência, o governador foi perguntado se a ausência de agendas conjuntas com o senador, pré-candidato a presidente, tem a ver com a relação de Flávio com Vorcaro.

— [Não é por isso, é] porque eu tenho uma agenda de governador. Veja, eu estou governando o estado. Quando é que eu vou pensar em eleição? No período da campanha, no período da eleição - disse Tarcísio.

Ainda sobre Flávio, que está nos Estados Unidos para uma tentativa de encontro com Donald Trump como forma de criar uma agenda positiva, Tarcísio disse apoiar a ideia.

— Ele é pré-candidato à Presidência da República. E isso é o cargo mais importante do Brasil. Ou seja, ele está querendo assumir uma posição de liderança nacional. E aí é natural que ele converse com outros chefes de estado, com outros líderes internacionais, outros líderes mundiais. E, obviamente, falar com o presidente dos Estados Unidos é extremamente saudável. Espero que ele tenha sucesso aí nessa visita dele - finalizou o governador

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