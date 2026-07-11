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ELEIÇÕES 2026 Zema critica 'solução paliativa' para ameaça de tarifaço após cobrança de Flávio sobre ida aos EUA Ex-mandatário mineiro também afirmou que assunto deveria ser atribuição do Ministério das Relações Exteriores

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) criticou ontem a criação de uma "solução paliativa" para a ameaça de um novo tarifaço americano sobre os produtos brasileiros, após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cobrar a atuação de outros pré-candidatos à Presidência na discussão do tema.



O ex-mandatário mineiro comentou sobre o tema durante o cumprimento de uma agenda no Mercado Central em Belo Horizonte (MG).

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"Relações internacionais, como eu já disse, é algo que fica ao encargo do Itamaraty. Um senador pode contribuir, sem dúvida alguma, mas o que o Brasil precisa fazer é resolver definitivamente essa questão do tarifaço. Prorrogar é um paliativo que não traz a solução de que nós precisamos", disse em conversa com jornalistas na ocasião.

No comentário, Zema fez referência à ida de Flávio nesta semana a uma audiência do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) em Washington para a discussão do assunto.







Após a participação na reunião, o senador criticou, durante uma live para seguidores, a ausência dos adversários no encontro nos EUA.

"Eu senti falta, por exemplo, aqui de outros pré-candidatos a presidente fazendo o que eu fiz aqui, porque era uma audiência pública, as pessoas podiam se inscrever. Cadê os outros pré-candidatos à Presidência da República que não estão aqui defendendo os interesses brasileiros? É muito mais fácil ficar criticando a atuação do Flávio Bolsonaro. Muito mais cômodo. Eu estou aqui fazendo a minha parte, estou longe da minha família, estou aqui defendendo o meu país e vou continuar fazendo porque é convicção", questionou o senador.

Em resposta, o ex-governador mineiro disse que "não foi convidado" para a audiência e "nem tinha conhecimento" do evento ao comentar sobre a fala do adversário em um evento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Brasília.

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