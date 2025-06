A- A+

EX-PRESIDENTE Temer aconselhou Bolsonaro a amenizar tom em depoimento no STF Ex-presidente Bolsonaro esteve em São Paulo no último fim de semana e procurou Temer

O ex-presidente Jair Bolsonaro procurou o seu antecessor no cargo, Michel Temer, para se aconselhar antes de prestar o depoimento que deu no Supremo Tribunal Federal (STF) e ouviu do emedebista que deveria adotar um tom mais comedido e menos agressivo.

De acordo com interlocutores dos ex-presidentes, a conversa aconteceu porque Temer já auxiliou Bolsonaro em outros momentos. Em setembro de 2021, por exemplo, Bolsonaro escreveu uma carta de “pacificação à nação”, que foi um recuo depois de uma série de ataques dele feitos contra ministros do STF.

Bolsonaro passou o fim de semana em São Paulo para se consultar com advogados e preparar a estratégia para o depoimento envolvendo o julgamento da possibilidade de uma trama golpista contra a eleição presidencial de 2022, da qual ele é apontado como principal líder.





Temer é próximo do ministro do STF Alexandre de Moraes e foi ele quem indicou o ministro para a vaga na Corte. No depoimento, Bolsonaro chegou a pedir desculpas a Moraes e outros integrantes do Supremo por críticas feitas a ele em uma reunião ministerial em julho de 2022.

Bolsonaro foi questionado por Moraes sobre declarações feitas em uma reunião ministerial a respeito dele e os ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, também integrantes da Corte.

— Não tenho indício nenhum. Era uma reunião para não ser gravada. Então, me desculpe, não tive intenção de acusar de desvio de conduta contra os três — disse Bolsonaro.

Em outro momento, Bolsonaro fez uma brincadeira e convidou Moraes para ser seu vice na eleição presidencial do ano que vem, ao que o ministro respondeu que declina. O ex-presidente está inelegível por ataques feitos às urnas eletrônicas, mas tem insistido na tese de que vai disputar a eleição.

Aliados do ex-presidente Temer disseram que ele acompanhou o depoimento e considerou que Bolsonaro foi bem. O emedebista também viu com bons olhos o fato de Bolsonaro ter citado a brincadeira sobre Moraes ser vice.

O depoimento aconteceu na terça-feira e foi a primeira vez que Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, ficaram frente a frente em uma audiência na Primeira Turma da Corte para responder a questionamentos sobre a trama golpista. O ex-presidente e o ministro do Supremo já estiveram na mesma sala durante o julgamento da denúncia, em março deste ano, mas não interagiram.

O interrogatório aconteceu no âmbito da ação penal que avalia se Bolsonaro e outros sete réus, o chamado "núcleo crucial", planejaram um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula no fim de 2022. Eles são acusados dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Veja também