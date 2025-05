Temer diz que Lula deveria 'meditar' sobre disputa de reeleição diante de queda na popularidade

A- A+

O ex-presidente Michel Temer (MDB) disse que a queda de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá levá-lo a repensar sobre a possibilidade de se recandidatar. O comentário foi feito durante uma entrevista ao programa Canal Livre, da Band, exibido neste domingo. Na ocasião, o ex-mandatário também afirmou que acredita na união dos governadores de direita entorno de uma candidatura única.

— Eu acho que o presidente Lula não tem feito uma coisa que ele fazia muito nos dois primeiros mandatos. Ele dialogava muito com o Congresso Nacional. Segundo ponto, caiu a popularidade dele, sem dúvida alguma. O que penso fará com que ele medite duas ou três ou dez vezes para ser candidato à Presidência pela quarta vez — disse Temer.

Questionado sobre os caminhos a serem seguidos pela direita no ano que vem, o ex-presidente afirmou que tem dialogado com nomes que têm se colocado à disposição para disputar a presidência e observado disposição para o lançamento de um nome de consenso. Entre os cotados, estão os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

— Eu vejo que, nas conversas que eu tive com alguns governadores, eles estão muito dispostos a uma coisa dessa natureza. Se saírem cinco candidatos deste lado e um único candidato do outro lado, é claro que o candidato do outro lado vai ter uma vantagem extraordinária — comentou o ex-presidente.

Reação à fala de Temer

A declaração, no entanto, incomodou lideranças bolsonaristas, especialmente pelo fato de Temer não ter mencionado Jair Bolsonaro — atualmente inelegível — nem sua possível substituta nas urnas, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Para o pastor Silas Malafaia, aliado próximo do ex-presidente, a omissão foi inaceitável.

"Se existe uma articulação para um candidato da direita, caso o vergonhoso impedimento de Bolsonaro persista, o senhor esqueceu do nome mais bem avaliado nas pesquisas: Michelle", disse Malafaia, em um post no X na noite deste domingo. "Ela reúne os votos dos bolsonaristas, direita, mulheres e evangélicos", ele completou.

