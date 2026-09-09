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Supremo Tribunal Federal Temer diz ter aconselhado Moraes a buscar diálogo com Mendonça Ex-presidente foi responsável por indicar o ministro ao Supremo Tribunal Federal em 2017; na conversa, defendeu diálogo e solução interna para resolução da crime

O ex-presidente Michel Temer afirmou ter conversado por telefone com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o aconselhado a buscar o diálogo com o também ministro André Mendonça, como forma de tentar conter a crise na Corte. Temer foi o responsável por indicar Moraes ao STF, em 2017, para ocupar a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo em janeiro daquele ano.

Em entrevista à CNN, Temer diz que a conversa com Moraes foi “muito rápida” e ocorreu antes de Mendonça determinar o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência Policial da corporação, Leandro Almada.

Temer disse defender uma solução negociada para a crise no STF e afirmou que Moraes e Mendonça deveriam buscar o diálogo e uma composição interna, alertando que um desfecho litigioso seria prejudicial para o Supremo e para o país.

Questionado se também havia conversado com Mendonça, Temer negou. O ex-presidente classificou como “rigorosa” a decisão do ministro de afastar os dois dirigentes da PF e afirmou que a medida tornou o cenário mais complicado.

“Pois é, ficou complicado. Eu reconheço que complicou bastante. Até domingo, por exemplo, não havia essa decisão mais rigorosa, digamos assim. Então, acho que agora ficou um pouco difícil”, afirmou.

Apesar do agravamento do conflito, Temer disse ainda esperar que a crise seja solucionada internamente pelo Supremo.

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