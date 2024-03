A- A+

O ex-presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira, 7, torcer para que haja eleições livres e democráticas na Venezuela As autoridades eleitorais da Venezuela anunciaram nesta semana que as eleições presidenciais serão realizadas em 28 de julho. O presidente Nicolás Maduro disputará mais uma reeleição, enquanto a principal candidata da oposição, a ex-deputada María Corina Machado, permanece impedida de concorrer.

"Quando estive presidindo o Mercosul, não se admitia naquela oportunidade o ingresso da Venezuela no bloco por se entender que não havia democracia lá. Se o presidente Maduro fizer eleições livres e democráticas, pode-se restabelecer a democracia naquele país", disse o ex-presidente ao chegar à "Brazil Emirates Conference", realizada pelo Lide em Dubai.





"Torço para que haja eleições livres e democráticas com a participação de todos e para que se possa tomar um caminho mais democrático na Venezuela", completou.

Nesta quarta, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou que não se pode jogar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral na Venezuela antes que ele ocorra. Segundo o chefe do Executivo, o país vizinho sabe que precisa ter eleição "altamente democrática" para reconquistar espaço no mundo.



Veja também

Blog da Folha Zé Queiroz oficializa sua pré-candidatura à Prefeitura de Caruaru e recebe apoio de João Campos