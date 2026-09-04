Sex, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta04/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Temos todos que defender projeto constitucional de 1988, diz Jorge Messias

Declarações foram feitas em cerimônia de sanção de medidas relacionadas a fundos do sistema de Justiça no Palácio do Planalto

Reportar Erro
O advogado-geral da União, Jorge MessiasO advogado-geral da União, Jorge Messias - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou nesta sexta-feira (4) que todos têm que defender a constituição de 1988 e que o País precisa de um Judiciário atento e um Ministério Público vigilante. "Nós compreendemos que um País ainda tão marcado por traços coloniais e escravocratas, com profundas desigualdades, precisa de um Judiciário atento, estruturado, precisa de um Ministério Público vigilante, necessita de uma Defensoria Pública ativa e bem estruturada", afirmou.

As declarações foram feitas em cerimônia de sanção de medidas relacionadas a fundos do sistema de Justiça no Palácio do Planalto. A fala do advogado-geral da União ocorre em meio a uma grave crise no Supremo Tribunal Federal.

Ele agradeceu ainda pela aprovação dos projetos aos presidentes do Legislativo, citando os senadores Davi Alcolumbre (União-AP) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

Leia também

• Se eu for eleito, as regras do STF serão outras, afirma Caiado

• Resposta institucional à crise no STF será firme, proporcional e rigorosa, garante Fachin

• Em meio à crise inédita no STF e cobrança de Lula, Fachin defende diálogo entre Poderes em evento

Os dois primeiros estavam no Senado responsável por rejeitar a indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Faço uma saudação também ao senador Rodrigo Pacheco, que foi relator dos projetos e, de uma forma muito correta, construiu um texto ali de uma grande qualidade técnica", completou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter