Alvo de acusações "Tenho a minha consciência tranquila", afirma ministra do Turismo durante reunião com Lula Daniela Carneiro é alvo de uma série de acusações de ligações com milicianos

A titular da pasta do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), afirmou nesta sexta-feira (6) durante a primeira reunião ministerial do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva ter a sua “consciência tranquila”. Ela é alvo de uma série de acusações de ligações com milicianos.

A declaração, confirmada ao Globo por dois colegas de Esplanada da ministra, foi dada em meio a uma fala em que Daniela tratou das acusações, mas também das ações que pretende implementar em sua pasta.

Daniela, segundo os presentes, levou um papel com tópicos para falar. Todos os 37 ministros e os três líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso apresentaram, durante quatro horas e meia de reunião, um breve panorama das suas áreas.

A ministra do Turismo até se alongou no discurso e tratou de temas como ocupação de hotéis. Daniela saiu antes dos demais colegas da reunião porque tinha voo para ir à formatura de um filho.

Nesta sexta-feira, o Globo mostrou que mais um homem acusado de ser integrante de milícia que atua na Baixada Fluminense teve participação ativa na campanha da ministra para deputada federal. Com o PM Luiz Eduardo Santos de Araújo já são quatro os suspeitos de integrarem grupos paramilitares com conexão com Daniela.

