"Tentaram corromper a PRF para não deixar pobre votar", diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (10) que "tentaram corromper" a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas últimas eleições.



Lula referiu-se a investigações que apontam uso político da organização pelo então diretor-geral da PRF no governo Jair Bolsonaro, Silvinei Vasques, preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal (PF) apontam que Vasques coordenou blitzes da PRF, no dia do segundo turno, em áreas onde Lula havia tido votações elevadas contra Bolsonaro. O foco da atuação da PRF foi em municípios da região Nordeste.

— Tentaram corromper a Polícia Rodoviária Federal para não deixar pobre votar - afirmou Lula, que também acusou Bolsonaro de injetar R$ 300 bilhões em programas sociais às vésperas da eleição para "comprar voto".





A declaração do presidente ocorre em agenda na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao lado do governador do Rio Claudio Castro (PL) e do prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD).

