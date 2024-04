Tentativa de corrupção contra Wilson de Paula buscava benefício para instalar empresa em Pernambuco

A- A+

O homem preso por tentativa de corromper o secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson de Paula, com quase R$ 50 mil em espécie, é um empresário do ramo de distribuição de bebidas. Ele estava em busca de benefícios fiscais para a instalação de sua empresa em Pernambuco.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Pernambuco (SDS-PE), por meio de coletiva de imprensa nesta sexta-feira (19).

Segundo a SDS-PE, o próprio empresário foi ao prédio em que Wilson de Paula mora e, pessoalmente, deixou a caixa de cerveja com o dinheiro na portaria.

Ao receber a encomenda, na quarta-feira (17), o secretário procurou as autoridades prontamente. Na quinta-feira (18), o homem foi preso. Ele segue à disposição da Justiça para audiência de custódia, que deve acontecer ainda nesta sexta-feira (19).





"Essa pessoa participou de uma reunião com membros de uma empresa que quer se instalar aqui no Estado. Um dia depois, chegou essa caixa de cerveja na casa do secretário, o que qualifica uma tentativa de corrupção ativa. A gente acredita que a tentativa era subornar o secretário em busca de facilitações e benefícios fiscais para a instalação dessa empresa em Pernambuco", afirmou o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho.



A reunião foi na sede da Secretaria da Fazenda, no início dessa semana. O encontro aconteceu de maneira regular, com registros de presença e todas as medidas costumeiras. "Até aí, estava tudo correndo como sempre ocorre, normalmente. O que é anormal é a chegada da caixa de cerveja com dinheiro", destacou o secretário.

"O homem foi preso na saída do trabalho. Como era uma prisão em flagrante, conseguimos elementos para classificar como corrupção ativa. Algumas imagens que recebemos e informações em depoimentos fizeram com que chegássemos ao suspeito", completou o Chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha.

O nome da empresa e do suspeito não foram revelados. Segundo a SDS-PE, isso se dá para não atrapalhar as investigações. "Vamos tentar entender primeiro a investigação desse suspeito e como era a ordem de comando. Não sabemos se o homem agiu por conta própria, como distribuidor local, ou se teve ordem de alguém. Como não sabemos ainda, não podemos comprometer a empresa", explicou o secretário.





Na foto: Chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha // Foto: Genivaldo Henrique/Folha de Pernambuco

Repercussão

Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, a governadora Raquel Lyra parabenizou a polícia e o secretário envolvido pela denúncia e informou que a corporação seguirá com as investigações para que todos os responsáveis sejam punidos.

"A corrupção é o maior símbolo da velha política. Da política que ficou para trás. Do tipo política que estamos mudando. Nosso governo não tolera atos de corrupção e demonstra isso com atos", destacou Raquel Lyra.

