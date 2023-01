Terceiro suspeito de tentar explodir bomba em Brasília participou de atos com indígena preso

A- A+

Preso por suspeita de participação em um plano para explodir uma bomba nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília, Alan Diego dos Santos Rodrigues, de 33 anos, estava foragido da Justiça desde dezembro do ano passado.



Na capital federal, ele participou de atos ao lado do indígena José Acácio Serere Xavante, também em prisão preventiva, de audiência no Senado para questionar o resultado das eleições e de discursos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente ao Palácio da Alvorada.

O eletricista e taxista mato-grossense se entregou nesta terça-feira (17) às autoridades na Delegacia de Comodoro. Ainda em dezembro, foi preso George Washington de Oliveira Sousa. Um terceiro suspeito, o jornalista cearense Wellington Macedo de Souza, vinha cumprindo prisão domiciliar e é considerado foragido depois de retirar o equipamento sem autorização da Justiça.

Santos compartilhou vídeos de manifestações antidemocráticas desde 24 de novembro do ano passado, quando postou as primeiras imagens feitas em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília. em

Em 30 de novembro, Santos publicou um vídeo de dentro do Senado. Na ocasião, uma audiência da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado (CTFC) debatia "indícios de anomalia no processo eleitoral de 2022". O encontro foi solicitado pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE).



Dois dias depois, Santos compartilhou vídeos de manifestações golpistas no Aeroporto de Brasília, local onde posteriormente tentaria realizar um atentado a bomba. As imagens mostram em destaque um grupo de indígenas apoiadores de Bolsonaro, capitaneados por Serere Xavante.

Santos também participou de um protesto antidemocrático realizado no Park Shopping, na capital federal. Os participantes questionavam, mais uma vez, o resultado das eleições presidenciais.

Em 7 de dezembro, Santos compartilhou uma foto da Câmara dos Deputados. Ele aparece na imagem ao lado do parlamentar bolsonarista Hélio Lopes (PL).

