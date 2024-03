A- A+

Casa Alta Teresa Leitão: "Enfrentei o desafio do primeiro ano com humildade e disciplina" Primeira senadora de Pernambuco, Teresa Leitão avaliou primeiro ano como integrante da Casa Alta. Para ela, o desafio do PT tem sido reconstruir o Brasil

Integrante do Partido dos Trabalhadores, única legenda de sua carreira política, e com uma vida pública que começou na década de 1980, nos movimentos sindicais, a senadora Teresa Leitão foi a primeira mulher de Pernambuco a conquistar uma vaga na Casa Alta. Referendada pelas urnas, com pouco mais de dois milhões de votos, ela fez um balanço do primeiro ano de mandato. Destacou o tamanho do desafio, falou sobre o cenário político nacional e avaliou também o local, além de relatar como anda a relação com o presidente Lula (PT) e com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

Confira:

Como primeira mulher eleita senadora por Pernambuco, com uma votação superior a dois milhões de votos, como tem sido essa experiência?

"É uma experiência desafiadora, de muita responsabilidade, pelo fato dessa votação extraordinária, tão significativa, e pelo fato de eu ser a primeira mulher de Pernambuco a ocupar esse cargo. Quero honrar com muito trabalho, compromisso, tanto para quem acreditou em mim como para o Estado. Enfrentei o desafio do primeiro ano com bastante humildade, disciplina, procurando atuar naqueles pontos onde eu já tinha uma experiência acumulada, como é o caso da educação, da política das mulheres, da cultura, mas também tentando me apropriar de outras dimensões que o Senado tem."

Como foi a receptividade na Casa Alta?

"A bancada do PT me acolheu muito bem. Senadores experientes, como Paulo Paim, Humberto Costa, Rogério Carvalho e Jaques Wagner, nos ajudam. A bancada do PT é muito organizada, tem uma liderança que nos dá retaguarda. Tem sido uma experiência boa. Estou sendo reconhecida. Já fui premiada pelo Congresso em Foco, inclusive."

Qual o destaque do mandato nesse um ano?

"Relatei a Política de Aquisição de Alimentos (PAA), o Projeto de Lei para a população em situação de rua, o projeto da igualdade salarial entre homens e mulheres. Sou muito atuante na Comissão de Educação, inclusive represento o grupo no Fórum Nacional de Educação. Também sou membro da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu diria que meu destaque tem sido a disciplina, a participação, não me furtar das pautas e, sobretudo, defender o Governo Lula (PT)."

A senhora nunca mudou de partido durante toda a vida pública. O PT sempre foi sua casa. Mesmo assim, enxerga algo que o partido possa reavaliar na trajetória?

"Eu não diria reavaliar, eu diria aperfeiçoar. O desafio do PT, por ser o partido que preside a nação pela quinta vez, contando com o golpe que interrompeu o mandato de Dilma, por ter essa responsabilidade é um partido que precisa sempre estar bem conectado com as suas diretrizes. Além disso, tem o grande desafio de governar um país como o Brasil depois do desgoverno de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, dar conta de articular toda a base. Então, o aperfeiçoamento é constante. O PT tem 44 anos de vida ininterruptos. Nunca ficou na clandestinidade, nunca parou de funcionar, quando era governo e quando não era. Esse é o diferencial que faz o PT ser hoje o maior da América Latina, que nos desafia, tem seus erros, como todos têm, mas, sobretudo, é comprometido com o povo brasileiro."

Como é a relação com Lula em Brasília? A senhora fala sempre com ele? Ele lhe consulta?

"Eu me sinto muito acolhida e com grande responsabilidade, porque ele foi super importante para a minha campanha. As afirmações dele no meu guia eleitoral, os gestos dele comigo são gestos de confiança. Agora, ele tem um líder (Randolfe Rodrigues) e é com o líder que ele despacha. Mas nos recebe, como bancada, quando tem alguma situação específica da educação. Estive recentemente com ele, junto a outros parlamentares, para tratar questões relacionadas à educação. É uma relação muito tranquila."

Como a senhora vê a fala de Lula sobre Gaza?

"Eu acho que a fala de Lula produziu um respeito muito bom no mundo inteiro. Alguém precisa chamar a atenção para aquele genocídio. Não é possível que aquilo continue. O povo está sendo dizimado. É de uma crueldade grande. Depois que ele falou e reforçou, quando esteve na Guiana, houve uma mínima mobilização para acabar com aquele genocídio. Eu acho que Lula foi corajoso, falou como líder e é necessário que se entenda e não se distorça o que ele disse."

O que a senhora acha do ato que o ex-presidente Bolsonaro (PL) fez em São Paulo? A senhora acha que o grupo dele está conseguindo mobilizar? Há deputados bolsonaristas pedindo impeachment de Lula. Como vê esse movimento?

"Eu acho que a bolha de Bolsonaro é bastante fiel a ele e foi um movimento dessa bolha. Teve muita gente, vamos reconhecer. Mas como chegaram ali? O que motivou estarem ali? Qual é o perfil daquele pessoal? Houve pesquisa e muita gente foi levada com pautas que chegam a ser bizarras, por falta de entendimento. São cristãos, mas defendem Israel, que não acredita em Cristo. É uma realidade paralela na qual eles vivem. É perigoso, mas as armas estão claras e estão na mesa. É a gente se cuidar, mobilizar os nossos, atuar estrategicamente para virar essa página, porque a eleição já virou essa página, Lula é presidente. Foi eleito com mais de 60 milhões de votos, a maior votação na história do Brasil. É nisso que a gente precisa trabalhar, cultivar e ampliar."

A senhora acha que o PT ainda vai indicar o vice na chapa encabeçada pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), para a eleição municipal deste ano?

"Eu acho. Acho que João Campos precisa do PT. Não é para ganhar a eleição simplesmente. Ele pode ganhar sem o PT, pelo que as pesquisas dizem. Mas é uma questão política. Ele quer ou não repetir a aliança? Não é apenas o eleitoral que está contando. É o político. É a mensagem política da aliança nacional, do que isso pode impactar em 2026. O PT disputa Recife desde 1996. Já governou a cidade três vezes. Já levou a eleição para o segundo turno três vezes, tem voto, tem dois senadores. O Recife tem identidade com o PT. Então, um vice do PT soma à chapa."

A senhora está acompanhando a situação em Caruaru também? Com o apoio do PSB a José Queiroz (PDT), a senhora acha que o PT pode retirar as duas pré-candidaturas que existem lá (Rosa Amorim e Leo Bulhões) e compor com o PSB?

"Pode, sim, porque a tese que o PT aprovou é assim: uma pré-candidatura própria ou aliança com partido da base. A eleição de Caruaru, pela quantidade de eleitores (mais de 100 mil), passa por decisão nacional. Na mesa do PT nacional devem estar os pleitos de todos os partidos da base, inclusive do PDT (partido de Queiroz)."

Como está a relação da senhora, como senadora de Pernambuco, com a governadora do Estado, Raquel Lyra (PSDB), já que o PT faz oposição a ela?

"É uma relação meramente institucional. Por exemplo, a ministra (da Mulher, Cida Gonçalves) veio aqui (no Recife) e eu fui ao Palácio acompanhá-la. Fui bem tratada, discursei, institucionalmente. Politicamente, o PT declarou oposição a Raquel e eu defendi essa tese, porque a gente não apoiou Raquel. Nem no primeiro e nem no segundo turno. No primeiro, apoiamos Danilo Cabral (PSB) e, no segundo turno, Marília Arraes (Solidariedade). A aproximação de Raquel com Lula também é institucional, ele fez questão de dizer isso publicamente, que Pernambuco não vai ser prejudicado porque ela não é da base. Muito pelo contrário, Pernambuco está sendo muito bem tratado, as políticas do Governo Federal estão chegando aqui para valer. Eu vou seguir Lula. Eu sigo o que o presidente mandar, que nesse aspecto é uma boa relação institucional, de respeito e ajudando o povo do Estado."

