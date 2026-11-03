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LÍDER DO GOVERNO Teresa Leitão lista prioridades no Senado e diz esperar votação de Orçamento em 17/12 Apresentação foi feita a líderes de bancadas durante reunião com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP)

A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), apresentou nesta terça-feira (3) uma lista de prioridades para a gestão Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que precisam de aprovação no Senado.

A apresentação foi feita a líderes de bancadas durante reunião com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).

Seguindo Teresa, a lista inclui:

- Orçamento para 2027;

- PEC da Segurança;

- Medida Provisória que proíbe as bets;

- Indicação de autoridades, incluindo de agências reguladoras;

- Tarifa zero para transporte público aos fins de semana;

- Fixação da alíquota de referência para a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Para a senadora pernambucana, a oposição demonstrou abertura para a discussão das medidas. No caso do Orçamento, por exemplo, Teresa afirmou haver um consenso entre governo e oposição para aprová-lo em 17 de dezembro.

A senadora disse também acreditar ser possível aprovar em dois turnos a PEC da Segurança ainda nesta terça-feira (3).

Questionada sobre mudanças no sistema eleitoral, como a implementação do voto distrital misto, a parlamentar afirmou que essa não é uma prioridade do governo no momento.

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