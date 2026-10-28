Teresa Leitão sobre fim da escala 6x1: Nada muda na essência da PEC
Segundo ela, a discussão sobre a regulamentação está em curso
A líder do governo no Senado Federal, Teresa Leitão (PT-PE), negou mudanças na "essência" da proposta que deu fim à escala 6x1. As declarações ocorreram nesta quarta-feira (28) em conversa com jornalistas, ao ser questionada sobre a regulamentação da emenda constitucional.
Segundo ela, a discussão sobre a regulamentação está em curso. A senadora mencionou a elaboração de um decreto pelo Ministério do Trabalho e Emprego para "explicitar" a transição e a regulamentação das excepcionalidades.
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"A PEC está integralmente em curso. Ninguém vai mexer no conteúdo da PEC. Tem umas especulações de que vai cair, não vai cair", declarou. "A própria emenda constitucional faz menção a um projeto de lei complementar para regulamentar as excepcionalidades, e o Ministério do Trabalho está preparando um decreto, deve sair em breve, para explicar, explicitar, o processo da transição. Mas nada muda na essência da PEC."
Sobre anistia a Bolsonaro: É outro departamento, não está em debate"
Teresa Leitão (PT-PE), negou nesta quarta-feira (28) que esteja em discussão a aprovação de uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após a circulação de notícias na imprensa de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), articula esse projeto para atrair votos da oposição à sua reeleição na Mesa Diretora. "Anistia é outro departamento, que não está em debate", declarou, a jornalistas no Congresso.