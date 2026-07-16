Teresa nega derrota do governo após aprovação de PEC dos agentes comunitários de saúde

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Na última terça-feira (14), o Senado aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Considerada como "pauta-bomba" pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a matéria teve 73 votos favoráveis e apenas um contra. O impacto previsto no Orçamento é de R$ 27 bilhões na Previdência Social nos próximos dez anos. Mesmo assim, o resultado não foi considerado uma derrota pela líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT).

"Não considero propriamente uma derrota. Foi um processo que veio da Câmara, com aprovação por unanimidade, e foi para a Comissão de Constituição e Justiça, com aprovação por unanimidade. O governo tentou negociar algumas emendas com o relator, mas não foi possível. Os impactos são muito grandes, e vamos esperar a promulgação ocorrer para ver o que fazer", disse Teresa, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

A senadora reforçou que alguns pontos da PEC podem ser questionados, mas ressaltou que o governo orientou pela liberação da bancada na votação. "Eu liberei, a bancada toda votou sim, e eu não podia votar contra de forma nenhuma. Até por posição pessoal. Sou responsável por anunciar a posição do governo, que às vezes nem é a posição de Lula, do ponto de vista de entendimento e de relações. Mas é uma posição que vai ensejar ao governo uma mão de obra muito grande. Primeiro porque o governo vai ser questionado pelos municípios, que são os pagadores. Por isso eu disse que tem algumas questões muito fortes na relação previdenciária. Mas a gente vai ter que cuidar depois disso", completou Teresa.

A senadora ainda comentou a pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (15), na qual o senador Flávio Bolsonaro (PL) caiu para 28% das intenções de voto, ante 40% do presidente Lula (PT). Para a líder do governo, o quadro ainda não reflete a real queda do pré-candidato adversário. "Acho que a pré-candidatura do senador Flávio tem mostrado uma certa resiliência, porque era para estar menos do que isso. Significa que a extrema direita existe no Brasil, mas também tem fracassado muito na plataforma político-eleitoral. Qual é a plataforma de Flávio Bolsonaro para governar o Brasil? Submissão a Donald Trump. E o brasileiro não está gostando disso", disparou Teresa.

"Ao lado disso, tem toda essa questão que a cada dia vai ficando mais agravada, que são as relações íntimas com o Banco Master. Toda a crise, toda a configuração do banco nasceram no governo de Jair Bolsonaro (PL), com o Daniel Vorcaro, que frequenta a casa de Flávio, é amigo do peito, amigo-irmão. A população está cansando de ter um candidato que não tem o que mostrar, nem diz o que vai fazer para o Brasil melhorar. E nós estamos mostrando como ampliar os índices de empregabilidade, como combater a inflação, como enfrentar os problemas da desigualdade social, o feminicídio. As coisas que são caras para a população nós precisamos tratar, e a gente está tratando. Um quarto governo tem que ser melhor do que o terceiro", completou a senadora.

"Flávio Bolsonaro não está mostrando isso. A única coisa que ele tem pautado é amor eterno a Trump, o Brasil ficar submisso e a dancinha nos palanques. Um país como o nosso, fruto de tantas revoluções que ocorreram ao longo da sua história, não concorda com isso", concluiu Teresa, que prometeu "fazer um esforço grande" para a reeleição do presidente.

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