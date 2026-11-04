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Senado Tereza Cristina deixa relatoria do Orçamento, e Eduardo Gomes é cotado para vaga Senadora diz a interlocutores que focará na disputa à presidência da Casa

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) avisou a interlocutores que não pretende assumir a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 para concentrar esforços em sua candidatura à presidência do Senado.

A parlamentar comunicou a decisão a interlocutores após o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizar que pretendia indicá-la para a função.

Com a desistência, o senador Eduardo Gomes (PL-TO), ex-líder do governo Jair Bolsonaro e próximo de Alcolumbre, passou a ser citado por parlamentar como o nome escolhido para assumir o posto. A indicação, porém, ainda não foi oficializada.

A decisão de Tereza ocorre em meio às articulações para a eleição que definirá o comando do Senado em fevereiro de 2027.

A ex-ministra da Agricultura mantém sua candidatura, apesar do lançamento oficial do nome de Rogério Marinho (PL-RN) pelo PL nesta quarta-feira.

Os dois afirmam que buscarão um entendimento para evitar uma divisão dos votos da oposição contra Alcolumbre, que pretende disputar a reeleição.

Na terça-feira, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), escolhido para relatar a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, afirmou ao Globo que Alcolumbre havia comunicado a intenção de indicar Tereza Cristina para a relatoria da LDO. A escolha era esperada até esta quarta-feira, mas a senadora decidiu que não assumirá a função.

— Davi já me comunicou que a relatora será Tereza Cristina. Ele deve anunciar hoje em plenário — disse Braga na ocasião.

A opção de Alcolumbre por Eduardo Gomes passou a ser interpretada por interlocutores como um aceno à oposição, em um momento de disputa pelo comando da Casa. Procurada pelo Globo, a assessoria de Gomes informou que ainda não há confirmação oficial sobre a indicação.

A LDO estabelece as metas fiscais, as prioridades do governo e as regras que orientarão a elaboração e a execução do Orçamento de 2027. O texto também trata de parâmetros para a execução de emendas parlamentares, um dos principais pontos de negociação entre o Congresso e o Executivo.

Na terça-feira, o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Domingos Neto (PSD-CE), anunciou um acordo de calendário para concluir a votação das propostas orçamentárias ainda neste ano. A expectativa é que os relatores sejam designados até esta quarta-feira e que todos os relatores setoriais sejam escolhidos ainda nesta semana.

— Fechamos um cronograma em que devem ser designados os relatores entre hoje e amanhã e também todos os relatores setoriais ainda nesta semana. Aí votaremos o Orçamento ainda este ano. Esperamos votar entre os dias 15 e 17 de dezembro — afirmou Domingos Neto.

O deputado acrescentou que a comissão ainda aguarda o envio de mensagens modificativas pelo Executivo, que poderão alterar pontos das propostas em tramitação.

O entendimento busca recuperar o calendário orçamentário, já que a LDO deveria ter sido aprovada antes do recesso parlamentar de julho. Com a proximidade do encerramento do ano legislativo, deputados e senadores terão pouco mais de um mês para analisar os relatórios, negociar emendas e concluir a votação das duas propostas.

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