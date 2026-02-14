Sáb, 14 de Fevereiro

CASO MASTER

Tereza Cristina diz que nota da Federação União Progressista não representa senadores do PP

Parlamentares do Progressistas se distanciam de manifestação da Federação União Progressista em apoio a Dias Toffoli

A senadora Tereza Cristina (PP-MS)A senadora Tereza Cristina (PP-MS) - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) publicou em uma rede social no fim da noite de ontem que a "bancada do Progressistas no Senado Federal informa que a posição expressa em nota divulgada pela Federação União Progressista não foi previamente debatida nem contou com a anuência desta bancada".

"Portanto, a nota não pode ser interpretada como representativa dos senadores do PP", diz o post de Tereza Cristina. No post, ela menciona como signatários do esclarecimento os parlamentares Dr. Hiran (RR), Esperidião Amin (SC), Luis Carlos Heinze (RS) e Margareth Buzetti (MT).

No texto, Tereza Cristina não cita o tema da nota da Federação União Progressista. Mas, horas antes do post da senadora, a federação, que reúne os partidos União Brasil e PP, publicou uma nota em que manifesta "confiança" no ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a troca da relatoria no caso Banco Master.

No texto, a Federação União Progressista demonstra preocupação com as "narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli".

"É preciso ponderar que as injustiças acontecem quando se tem apenas um lado de uma versão repetida inúmeras vezes sem base sólida", continua a nota. A federação acrescenta: "Uma versão caluniosa, que passa a ser verdadeira justamente pela repetição"

