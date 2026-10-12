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SENADO Tereza Cristina: Gostaria de ser 1º mulher a presidir o Senado A senadora também reconheceu que sua posição política a aproxima do senador Rogério Marinho (PL-RN), que também tem pretensões de comandar a Casa

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) confirmou que pretende disputar a presidência do Senado e afirmou que já conversou sobre o assunto com o atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), e outros parlamentares. Em entrevista à GloboNews, ela disse que gostaria de se tornar a primeira mulher a comandar o Senado, mas ponderou que a definição depende das articulações políticas para a próxima legislatura.

"Eu sempre disse que gostaria de ser a primeira mulher presidente do Senado", afirmou. Segundo a senadora, a possibilidade também representa uma oportunidade de deixar um legado para as mulheres. "Eu gostaria de deixar um legado, principalmente para as mulheres", disse, ao lembrar que a Casa nunca teve uma mulher na presidência.

Tereza Cristina afirmou que já manifestou a Alcolumbre o desejo de sucedê-lo, mas ressaltou que ainda é cedo para definir os rumos da disputa.

Questionada sobre a possibilidade de concorrer contra o atual presidente do Senado, ela disse que essa hipótese ainda não foi discutida diretamente entre os dois.

"Eu sempre disse a ele que eu gostaria de ser a sua sucessora. A sua sucessora pode ser agora ou pode ser depois", declarou.

A senadora também reconheceu que sua posição política a aproxima do senador Rogério Marinho (PL-RN), que também tem pretensões de comandar a Casa.

"Sendo uma senadora de centro-direita, eu vou estar muito mais alinhada com o Rogério Marinho", afirmou.

Na avaliação de Tereza Cristina, a eleição para a presidência do Senado também dependerá do cenário político após a escolha do próximo presidente da República.

Ela defendeu conversas com os parlamentares que assumirão os mandatos em 2027 e com os atuais integrantes da Casa antes de uma definição.

"Eu acho que está muito cedo ainda. Eu já coloquei a minha pretensão de ser, gostaria de ser, mas a gente vai sentar à mesa", disse.

A senadora afirmou que pretende conduzir as articulações com disposição para negociar, sem abrir mão de seus objetivos. "Eu sou uma pessoa do diálogo, sou uma pessoa tranquila, mas sou uma pessoa firme nos meus propósitos", declarou.

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