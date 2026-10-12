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IMPEACHMENT Tereza Cristina vê ambiente para investigar ministros do STF e diz que Senado será cobrado A senadora afirmou que o resultado das urnas também expressa uma demanda por maior delimitação das atribuições dos Três Poderes

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) afirmou à GloboNews que vê ambiente político para a discussão de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir de 2027.

Segundo ela, a pauta ganhou centralidade nas eleições para o Senado e os parlamentares eleitos serão cobrados pela população a investigar fatos relacionados à atuação da Corte.

"Eu vejo o ambiente, sim", disse a senadora, ao comentar a possibilidade de avanço das iniciativas contra integrantes do Supremo no próximo ano. "A população quer que as discussões sejam feitas de maneira madura", ponderou.

A senadora afirmou que o resultado das urnas também expressa uma demanda por maior delimitação das atribuições dos Três Poderes. "Quem tem que legislar é o Congresso Nacional, quem tem que fazer a lei é o Congresso; quem tem a Justiça tem que trabalhar em julgar e não fazer lei, e o Executivo, executar", declarou.

Segundo ela, a atuação do Judiciário e a relação entre os Poderes estiveram entre os temas que ganharam destaque na disputa eleitoral. T

ereza Cristina afirmou que a discussão sobre o Supremo não é uma pauta isolada, mas reconheceu que o assunto teve papel central na campanha de candidatos da direita ao Senado.

"Infelizmente, esse foi um tema que foi central nessas eleições e nós seremos cobrados, sim, a abrir para investigar o que está acontecendo, os fatos que estão aí postos sobre o Supremo Tribunal Federal", disse.

Para Tereza Cristina, a composição do Senado eleita reflete a preferência do eleitorado por uma orientação política mais à direita. Na avaliação da parlamentar, a Casa terá um perfil "muito mais de centro-direita" do que aquele observado quando ela própria disputou uma eleição para o Senado.

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