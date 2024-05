A- A+

"GURU DO BOLSONARISMO" Testamento de Olavo de Carvalho: com filha excluída, veja quem tem direito a bens Documento feito em 2018 inclui casas nos EUA e receita de venda de livros e outros produtos intelectuais

Quatro anos antes de morrer, o autointitulado filósofo e "guru" do bolsonarismo Olavo de Carvalho já definiu em testamento quem teria direito aos seus bens quando morresse. O documento, obtido pela coluna do Ancelmo Gois, do Globo, dá conta de como deveria ser feita a distribuição de direitos autorais por publicações e imóveis nos Estados Unidos.

O astrólogo morreu em janeiro de 2022 após uma longa internação nos Estados Unidos, e até o momento não havia sido divulgado o testamento, que consta em ação apresentada em agosto de 2023 por uma de suas filhas, Heloísa de Carvalho, em que pede a abertura do inventário do pai. Ela foi a única dos oito filhos a não ser contemplada no testamento e requer o direito de ser inventariante de bens e produções intelectuais.

Veja o que cada um vai receber no testamento.

Esposa

Em união estável com Olavo por quase de 20 anos, Roxane de Carvalho terá direito a duas casas que o autointitulado filósofo tem nos Estados Unidos — uma na cidade de Petersburg e outra na cidade de Noth Dinwiddie, ambas no estado da Virgínia. Ela também terá direito a 30% dos ganhos com direitos autorais por vendas de obras do ensaísta, que acumula mais de vinte títulos publicados no Brasil e no exterior.

Leilah e Pedro Luiz de Carvalho

Dos oito filhos de Olavo, Leilah e Pedro Luiz de Carvalho devem receber a maior parcela de direitos autorais e direito sobre as residências cedidas à mãe, Roxane. Pelo testamento, eles devem receber, cada um, 20% dos direitos autorais sobre a produção intelectual do pai, além de percentuais sobre residências dos EUA.





Demais filhos e irmão

Já os cinco filhos de Olavo de Carvalho frutos de outros casamentos terão direito a parcelas menores dos direitos de publicações do ensaísta. Pelo testamento, a distribuição fica para Maria Inês (0,5%), Luiz (0,3%), Davi (0,3%), Tales (0,3%) e Percival (0,3%). Ainda sobrou o repasse de 0,3% a Luiz Paulo de Carvalho, irmão do bolsonarista

Excluída do testamento

A única dos filhos a não ser contemplada no testamento foi Heloísa de Carvalho, irmã consanguínea de Luiz, Tales e Davi. Ela rompeu com o pai em 2017, quando ficou conhecida por ter um viés político de esquerda, oposto ao do pai.

