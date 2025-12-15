A- A+

Brasília Teste para médico ingressar na profissão em debate no podcast da próxima terça O deputado federal Allan Garcês (PP-MA), coautor do projeto que instituiu o exame, é o entrevistado do programa

No podcast Direto de Brasília, da próxima terça-feira, uma parceria deste blog com a Folha de Pernambuco, a temática da instituição de uma prova para médico requerer seu registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), antes de ingressar na profissão, da mesma forma como se dá com advogado na OAB, entra em pauta. O nosso convidado é o médico e deputado Allan Garcês (PP-MA).



Ele é coautor do Projeto de Lei (PL) 785/2024, que institui o Exame Nacional de Proficiência em Medicina como requisito obrigatório para o exercício da profissão no Brasil. O objetivo do projeto, também conhecido como “OAB da Medicina” pela semelhança com o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, é garantir que os recém-formados tenham o nível de conhecimento e a formação necessária para atuar com segurança e responsabilidade, padronizando a qualidade do atendimento médico no país.

Allan Quadros Garcês é médico, professor da Universidade Federal do Maranhão e deputado federal, filiado ao Progressistas (PP). Assumiu o seu primeiro mandato com a ida de André Fufuca para o Ministério do Esporte em 13 de setembro de 2023.

O ‘Direto de Brasília’ vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem ainda o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; e ainda a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras, além TV LW, de Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

