Brasil Testemunha afirma descobrir que é investigada durante audiência no STF Caio Pellim foi indicado pela defesa de Anderson Torres na ação da trama golpista e PGR informou que ele é alvo de apuração sobre PRF

O delegado da Polícia Federal (PF) Caio Rodrigo Pellim afirmou nesta terça-feira, em audiência no Supremo Tribunal Federal ( STF), ter ficado surpreso ao descobrir que é investigado pela Polícia Federal (PF) na apuração sobre uma suposta atuação irregular da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas eleições de 2022.

Pellim foi ouvido como testemunha de defesa do ex-ministro Anderson Torres na ação penal que analisa uma suposta tentativa de golpe de Estado.

A informação de que ele é investigado em outro caso foi apresentada durante a audiência pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e confirmada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Gonet informou que Pellim é um dos alvos da apuração sobre os bloqueios da PRF e solicitou que ele não tivesse o compromisso de dizer a verdade, como ocorre com as testemunhas. O mesmo procedimento já havia sido adotado antes na audiência com outra testemunha, o ex-diretor da PRF Djairlon Henrique Moura, indiciado nessa investigação.

— O senhor Caio ele figura na condição de investigado na mesma Pet (Petição) que foi referida da última vez, em relação à testemunha anterior. Embora ele não tenha sido indiciado, ele consta como investigado, portanto pode ter interesse nas questões que estão sendo suscitadas — alegou o procurador-geral.

Moraes, que também é o relator do caso envolvendo a PRF, afirmou que o delegado foi "citado em vários depoimentos de testemunhas":

— Em que pese não ter sido indiciado, o depoente é investigado e ele é citado em vários depoimentos de testemunhas e outros investigados na Pet.

Pellim, contudo, afirmou desconhecer "qualquer investigação" contra ele:

— Me causa um pouco de surpresa. Nem sei o conteúdo dessa Pet. No inquérito policial a respeito fui ouvido na Polícia Federal como depoente. Desconheço qualquer investigação contra a minha pessoa.

Pellim diretor de investigação e combate ao crime organizado na PF em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro.

