A- A+

DISTRITOS Texas adota mapa eleitoral para preservar maioria legislativa de Trump Redesenho de distritos aumenta chances do GOP e provoca reação da Califórnia

Legisladores do Texas aprovaram neste sábado (23) um novo mapa eleitoral projetado para ajudar o Partido Republicano a manter o controle da Câmara dos Representantes nas eleições de 2026. A votação no Senado estadual terminou 18 a 11, seguindo linhas partidárias, após mais de oito horas de debates e tentativas de bloqueio por democratas.

O governador republicano Greg Abbott anunciou nas redes sociais que pretende promulgar o mapa com urgência, afirmando que ele “reflete as novas preferências eleitorais dos texanos”. A iniciativa conta com pressão do ex-presidente Donald Trump, que busca reduzir as chances de vitória democrata e consolidar a estreita maioria republicana no Congresso.

A estratégia adotada no Texas, conhecida como gerrymandering, redesenha os distritos eleitorais de forma a favorecer candidatos conservadores, podendo gerar até cinco assentos adicionais para o Partido Republicano. Democratas afirmam que o mapa dilui votos de afro-americanos e latinos, alegando violação da Lei de Direito ao Voto de 1965.

Em reação, a Califórnia, liderada pelo governador democrata Gavin Newsom, aprovou por unanimidade um mapa eleitoral que daria vantagem a seu partido, além de propor um referendo em novembro para validar temporariamente os limites dos distritos até 2030. Ex-presidente Barack Obama elogiou a medida como resposta “inteligente e equilibrada” às ações de Trump.

Além do Texas, Trump planeja redesenhar distritos eleitorais em Indiana, Ohio e Missouri. Autoridades democratas, como a governadora de Nova York, Kathy Hochul, classificam a manobra como “último suspiro de um partido desesperado que se agarra ao poder”, prometendo enfrentar o ex-presidente “no mesmo campo e em seu próprio terreno”.

Veja também