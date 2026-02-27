A- A+

JUSTIÇA TH Jóias confirmou para traficante que deputado o alertou sobre operação para prendê-lo Informação consta de relatório que levou ao indiciamento de cinco pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas

O ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Jóias, teria confirmado para Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, acusado pela polícia ser um dos chefes do Comando Vermelho, que foi alertado na véspera pelo presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) , Rodrigo Bacellar (União Brasil).

A informação consta do relatório da Polícia Federal que fundamentou o indiciamento nesta sexta-feira de TH Jóias e mais três pessoas no inquérito que apura o caso.

— A gente no TRF (na audiência de custódia) ele comentou comigo. Falei, pô mano, você já sabia da operação? Ele, pô, já sabia, pô. O Bacellar me avisou. O Bacellar me avisou e tal.— disse Gabriel.

Thiego foi preso em setembro do ano passado, durante a Operação Zargun, com Índio do Lixão e mais 13 pessoas na Operação Zargun, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Rio (MPRJ) e a Polícia Civil, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-RJ).

Entenda o caso

Segundo a investigação, TH Jóias utilizava o mandato na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para favorecer o crime organizado. Ele foi acusado de intermediar a compra e a venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinados ao Complexo do Alemão, além de indicar a esposa de Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão — apontado como traficante e também preso —, para um cargo parlamentar.

Três meses depois, no início de dezembro, Bacellar foi preso e afastado da presidência da Alerj, por ordem do Ministro Alexandre de Moraes, por suspeita de vazar informações sigilosas da investigação e obstruir as investigações. Dias depois, a Alerj votou pelo relaxamento da prisão de Bacellar.

