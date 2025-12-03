A- A+

Operação Zargun TH Jóias é levado para sede da PF no Rio, onde está Rodrigo Bacellar O ex-deputado estadual chegou à superintendência, por volta de 13h, transportado por viaturas da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária

O ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, preso desde setembro, foi levado para a sede da Polícia Federal no Rio, nesta quarta-feira. Por lá, está o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacellar (União Brasil), preso nesta data por suspeita de vazar informações da PF a esse parlamentar. TH chegou à superintendência, por volta de 13h, transportado por viaturas da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

Vazamento de operação por Rodrigo Bacellar possibilitou que TH Joias destruísse provas e saísse de casa horas antes da operação, diz PF

Bacellar é suspeito de vazar informações da Operação Zargun, feita em setembro, que culminou na prisão de TH joias — segundo investigações, ele é o braço político do tráfico e tem conhecimento sobre outros políticos envolvidos com o crime organizado.

De acordo com a PF, a ação ilegal de Bacellar causou obstrução na investigação, principalmente porque TH Jóias teria destruído provas. O envolvimento do presidente da Alerj foi descoberto pela PF após análise do material apreendido na operação de setembro.

No dia da operação Zargun, a PF informou que seria instaurado um inquérito para apurar um possível vazamento da ação. A suspeita surgiu porque TH Joias deixou sua casa na noite anterior à operação, send localizado em outro endereço.

Veja também