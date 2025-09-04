A- A+

O deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, passou por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (4), um dia após ser preso por suspeita de ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), sua prisão preventiva foi mantida, após o juízo da Central de Audiência de Custódia de Benfica (Ceac-Benfica) "verificar a regularidade formal" da prisão.

O processo foi remetido ao Órgão Especial do TJRJ. Na mesma lista de audiências de custódia estavam o assessor Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, conhecido como Dudu, e o traficante Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio do Lixão, ambos também presos na operação desta quarta-feira. O entendimento da Justiça foi o mesmo para os dois, que também tiveram suas prisões preventivas mantidas.

Ao todo, 15 pessoas foram presas na operação deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Federal (PF) para desarticular um esquema criminoso complexo. A investigação aponta conexões entre a cúpula do Comando Vermelho (CV), políticos e agentes públicos. Agentes federais estiveram no início da manhã na casa de TH num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, mas não encontraram o deputado, o que levantou a suspeita de vazamento da operação.

O político foi localizado em outro condomínio no bairro. TH, que já tinha sido preso em 2017 sob suspeita de ligação com o tráfico, é acusado agora de favorecer o crime organizado e intermediar a compra e a venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones. Segundo o Ministério Público (MP), ele chegou a indicar a esposa de um traficante para um cargo na Alerj.

TH também é investigado por lavagem de dinheiro. Ele é suspeito de ser o dono oculto de uma loja de produtos esportivos no Mato Grosso do Sul usada para movimentar o dinheiro de negócios ilegais. O deputado foi denunciado por associação para o tráfico e comércio ilegal de armas.

Até a última atualização desta reportagem, a defesa de TH não havia se posicionado sobre o caso. O GLOBO não conseguiu contatar a defesa dos demais investigados.

