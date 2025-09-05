A- A+

RIO DE JANEIRO TH Joias: parlamentar recebeu R$ 300 mil de partido para concorrer na última eleição No ano daquele pleito, o então candidato havia sido condenado por tráfico e associação para o tráfico, mas sua defesa recorreu na ocasião

O deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Jóias, foi preso nesta semana, por suspeita de ser ligado à facção criminosa Comando Vermelho. O parlamentar ficou conhecido por fazer joias para famosos, após herdar o ofício do ourives do pai, concorreu a deputado estadual em 2022 e obteve 15 mil votos.



Na ocasião, ele ficou como suplente e só assumiu sua cadeira na Assembleia Legislativa no ano passado, quando o deputado Otoni de Paula Pai morreu. Concorrendo pelo MDB, TH recebeu R$ 300 mil da direção estadual do partido naquela eleição.

Em seu cadastro no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, TH se apresentou como empresário e não declarou bens. Uma das certidões criminais anexadas à sua candidatura mostram que ele foi condenado a 14 anos e 11 meses por tráfico e associação para o tráfico naquele ano, mas que sua defesa recorreu. O candidato havia sido preso em 2017, pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), acusado de ser um dos principais articuladores do tráfico de drogas e armas do Rio.





Após ser preso nesta semana, o MDB anunciou que o parlamentar seria expulso do partido. “A liderança enfatiza ainda que TH Joias já não seguia as orientações do partido em votações na Alerj, e deve responder à Justiça por seus atos fora da Casa”, disse Rosenverg Reis, líder do MDB na Alerj, em nota divulgada na última quarta-feira.

O governador Cláudio Castro, então, exonerou seu secretário de Esportes Rafael Picciani (MDB), para que ele assuma a cadeira da Alerj. Isso é explicado porque Picciani era o suplente de Otoni de Paula Pai e, desta forma, ao ocupar vaga do parlamentar morto no ano passado, TH Jóias perde seu mandato de deputado.

Até o fechamento desta reportagem, a defesa de TH Jóias não havia se posicionado sobre sua prisão. O GLOBO não conseguiu contar as defesas dos demais suspeitos.

