A- A+

filiação Thammy Miranda deixa o PL e se filia ao PSD junto com a mãe, Gretchen Vereador havia anunciado decisão de deixar a legenda em 2021, quando o então presidente Jair Bolsonaro ingressou no partido

Um dos vereadores mais votados da Câmara Municipal de São Paulo na última eleição, Thammy Miranda vai deixar o PL para se filiar ao PSD. A mãe do parlamentar, a cantora Gretchen, vai acompanhar a decisão do filho e também se juntar ao partido comandado por Gilberto Kassab.

A cerimônia de filiação está agendada para esta terça-feira, às 19h, no auditório da sede do PSD em São Paulo. Além de Thammy e Gretchen, o próprio Kassab estará presente, juntamente com Andressa Miranda, esposa do vereador, e a cantora Sula Miranda, irmã de Gretchen.

—Estou mudando de partido porque acredito que o PSD tem afinidade com as pautas que eu trabalho — disse Thammy, acrescentando que não está na política para "brigar com político". — O PSD se conecta com tudo o que eu penso. Cuida da mulher, assim como eu. Tem um olhar para as pessoas que se sentem invisíveis, assim como eu — completou ele.

Thammy anunciou sua decisão de deixar o PL em novembro de 2021, poucas horas depois de o então presidente da República, Jair Bolsonaro, se filiar à legenda. Na ocasião, o vereador paulistano, que foi o primeiro homem trans eleito para o Legislativo paulistano, explicou que não compartilhava das mesmas ideias que Bolsonaro. Ele também lembrou que já sofreu ataques pessoais da família do presidente.

Em 2020, Carlos Bolsonaro (Republicanos), vereador do Rio de Janeiro e filho de Jair Bolsonaro, publicou em suas redes sociais uma foto de Thammy ao lado de sua esposa e o filho recém-nascido, Bento, sem escrever nenhuma legenda ou comentário. Na época, o vereador questionou a intenção de Carlos com a postagem.

— Meu filho acabou de nascer, tem só cinco dias e não merece passar por nenhum tipo de piadinha sem graça, preconceito — disse Thammy na época.

Veja também

fraude TSE anula votos de vereadores de BH por fraude à cota de gênero