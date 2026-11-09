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Repercussão Internacional

The Economist chama André Janones de 'herói' da esquerda no Brasil

Revista britânica exaltou feitos do deputado reeleito e descreveu estratégias digitais que inspiram movimentos semelhantes em outros países

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The Economist chama André Janones de 'herói' da esquerda no BrasilThe Economist chama André Janones de 'herói' da esquerda no Brasil - Foto: Gilmar Félix/Câmara dos Deputados

A revista britânica The Economist classificou o deputado federal reeleito André Janones (Rede) como o "herói" da esquerda no Brasil. Em um perfil do parlamentar, a publicação assim o classificou logo no título antes de ressaltar, no corpo do texto, o papel dele à frente da mobilização digital da campanha de segundo turno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 10 milhões de pessoas inscritas no canal de WhatsApp "Exército do Lula".

A revista ressaltou que Janones é "um deputado de 42 anos de um pequeno partido ambientalista" e "considerado por alguns o arquiteto da surpreendente vitória de Lula" sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL). O sucesso no canal de WhatsApp o transformou em "ícone" da esquerda brasileira e chamou a atenção de líderes de esquerda ao redor do mundo, como Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, e Claudia Sheinbaum, presidente do México, destacou a Economist.

Agora, líderes internacionais replicar sua estratégia em seus próprios países. Janones disse à revista britânica que avalia como "necessária" essa mobilização em outros cenários políticos.

"Sinceramente, acho que isso pode ser o que varrerá a extrema direita do mapa", destacou.

Como mostrou O GLOBO, a estratégia digital que Janones criou para a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inspirou diversos partidos e movimentos de esquerda pelo mundo na última semana. Canais análogos ao “Exército do Lula” se multiplicaram em países como Espanha, França e Argentina, embora no Brasil, o legado da mobilização ainda seja incerto.

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No perfil de Janones, a Economist lembrou que, após um "fraco desempenho" de Lula no primeiro turno, o deputado prometeu aos "esquerdistas desesperados" que, se seguissem suas ordens, poderiam reverter a situação. A revista descreveu estratégias promovidas pelo parlamentar, como panelaços durante entrevistas de Flávio na TV, postagens com a camisa do Brasil e o dedo em formato de L, transmissões ao vivo e bordões e ordens como "urgente" e "façam este vídeo explodir".

"Quando quatro milhões de pessoas publicaram exatamente a mesma foto, exatamente ao mesmo tempo, o algoritmo interpretou como se fosse um acidente de avião ou um ataque terrorista como o 11 de setembro e bloqueou o alcance de quaisquer outras publicações. Foi assim que conseguimos burlar o algoritmo", disse Janones na entrevista.

A revista ponderou que o Exército não foi o único fator para a inédita virada e citou outras mudanças na comunicação do petista e anúncios de medidas econômicas. Mas ressaltou a centralidade da mobilização digital na vitória, que ficou evidente com a posterior circulação de guias em francês e japonês com as técnicas de Janones e os convites para assessorar políticos em outros países.

À Economist, Janones afirmou que pretende manter o Exército para pressionar o Congresso dominado por conservadores. Ele disse ter ficado incomodado por ter incentivado os eleitores a ignorarem as publicações pró-Bolsonaro em vez de combatê-las, mas ressaltou que isso era parte da estratégia para não dar palanque nem alcance ao discurso adversário.

"Minha estratégia é uma estratégia de guerra", resumiu.

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